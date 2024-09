Najpopularniji internet pretraživač na svijetu sada nudi i linkove stare do 28 godina.

Google je svoj pretraživač upravo učinio mnogo boljim. Kompanija je u rezultate pretrage integrisala linkove arhiviranih veb stranica iz Wayback Machine digitalne biblioteke, što je korisnicima na raspolaganje stavilo preko 860 milijardi linkova koji datiraju 28 godina unazad.

Google novim skupom resursa takođe nadoknađuje gubitak "Cached" funkcije koja je uklonjena u februaru, a koja je korisnicima dozvoljavala da vide keširane stranice u slučaju privremenog pada originalnog sajta.

"Da, funkcija je uklonjena. Znamo da je ovo tužno. I nama je tužno. Ovo je bila jedna od naših najstarijih funkcija. Ali, ona je bila napravljena da pomogne ljudima da pristupe veb stranicama u vrijeme kada često niste mogli da se oslonite na to da će stranica biti učitana. Danas je situacija mnogo bolja", rekli su u februaru iz Google-ove kancelarije za odnose sa javnošću.

Kao alternativu, Google sada nudi integraciju sa Wayback Machine-om, ambicioznim projektom kalifornijske neprofitne organizacije Internet Archive. Ova digitalna biblioteka čuva preko 99 petabajta podataka, odnosno više od 860 milijardi arhiviranih veb stranica. Neke od njih datiraju iz 1996. godine, kada je projekat započet. Drugim riječima, ova ogromna baza podataka omogućava korisnicima ne samo da pronađu šta traže, već i da prate razvoj interneta kroz gotovo tri decenije.

Ako i vi želite da se osjećate kao veb arheolozi, kliknite na tri tačke pored željenog linka u rezultatima Google pretrage, a zatim izaberite "More about this page" opciju. Ukoliko skrolujete na dolje, vidjećete kada je veb stranica prvi put indeksirana, kao i link ka prethodnim verzijama koje čuva Wayback Machine.

Ukoliko ne možete da vidite Wayback Machine linkove, budite strpljivi - lansiranje nove funkcije se vrši postepeno i još uvijek nije dostupno svima.