Ovo su neki od najčešćih razloga zbog kojih vaš kućni Wi-Fi signal može da bude slab, ali su tu i konkretni predlozi kako da ga bez velikih troškova poboljšate

Izvor: Grechanyuk Aleksandr / Alamy / Alamy / Profimedia

Danas kada internet koristimo za gotovo sve što radimo u kući i van nje, slab Wi-Fi signal predstavlja jednu od noćnih mora modernog doba. Loša veza, sporo vrijeme učitavanja i prekidi signala...

Sve su to stvari koje testiraju vaše strpljenje dok slušate muziku sa YouTube-a pretražujete internet u potrazi za receptom za laganu ljetnju večeru, strimujete seriju ili igrate omiljenu video igricu.

Mnogo je razloga zbog kojih vaš Wi-Fi signal može da postane slab i da vam pravi probleme kod korišćenja bežičnog interneta, a ovo su neki od najčešćih. Zato će vam ovaj vodič pomoći da bolje razumijete zašto se to dešava i dati konkretne predloge kako da ga jednostavno i bez velikih izdataka poboljšate.

Izbacite komšije i ostale uljeze

Ako ste ikada svoju mrežu držali otvorenom, odnosno nezaštićenom šifrom, ili ste svojim komšijama u "treba mi samo..." situacijama davali pristup vašem Wi-Fiju, sada je vrijeme da ih poizbacujete sa mreže.

Savremena WPA (engl. Wi-Fi Protected Access) enkripcija je mnogo teža za hakovanje nego starija WEP (engl. Wired Equivalent Privacy), zato provjerite da li neko drugi osim vas koristi vaš Wi-Fi da biste "poizbacivali uljeze", pa zaštitite svoju mrežu novom jakom WPA lozinkom.

Da biste provjerili da li je neko ipak "zakačan" na vašu mrežu, "otkačite" sve vaše gejming konzole, telefone, računare... i ostalo što koristi Internet, pa pogledajte da li lampica bežične veze i dalje treperi. Ako je odgovor potvrdan, znači da je neko ipak tu. Korisnike svoje bežične mreže, ili uljeze na njoj, najlakše u realnom vremenu možete pronaći uz pomoć programa kakav je npr. MoocherHunter.

Testirajte brzinu kućnog interneta

Kada osjetite da je brzina interneta u vašem stanu mnogo manja od one na koju ste navikli, provjerite kolika je ona zaista. To možete brzo i jednostavno da uradite pomoću za to namijenjenjih sajtova kakav je, na primjer, Speedtest.net. Ako je brzina znatno manja od onoga što plaćate i to traje neko vrijeme, obavezno to prijavite provajderu čiju uslugu koristite i tražite da provjere o čemu se radi.

Generalno, dobro je da se raspitate i istražite usluge (svog) provajdera i prije nego što uopšte zaključite ugovor. Ponekada se, naime, dešava da i sami kablovski operateri smanjuju performanse svojih usluga kako bi korisnicima mogli da naplate veću naknadu za korišćenje propusnog opsega signala.

Ruter na čistinu

Iako Wi-Fi ruteri mogu izgledati ružno sa svim svojim antenama koje štrče, oduprite se prvobitnoj želji da sakrijete iza televizora, unutar neke police ili pokrijete kutijom. Ruter postavljen u uglu radnog stola ili na vrh neke police, dakle negdje gdje nema nikakvih fizičkih prepreka, i sa antenama usmjerenim nagore će mnogo bolje raditi i slati signal po cijelom stanu.

Provjeravajte drajvere

Iako ažuriranja rutera nisu toliko česta kao ažuriranja različitih aplikacija, njihovi proizvođači ponekad sa novim drajverima izdaju i unapređena rješenje za stabilnost veze i osvježeni bezbjednosni softver. Zato pratite objave na sajtovima proizvođača, preuzimajte nova ažuriranja i redovno ih instalirajte.

Nabavite savremeni ruter

Moderan ruter koji može da obezbijedi pouzdanu i brzu internet konekciju i da podrži potrebe svih vaših uređaja, svakako je bolje rješenje od starog rutera koji trenutno koristite. Potražite ruter koji podržava najnovije standarde bežičnog prenos kao što je Wi-Fi 6 (802.11ax), jer nudi veće brzine, bolje performanse i bolju pokrivenost signalom u poređenju sa starijim standardima.

Razmislite o pojačivaču signala...

Ako imate problem da dometom Wi-Fi signala i on ne može da dopre do svih djelova vašeg stana, razmislite o kupovini pojačivača dometa. To su mali uređaji koji nisu previše skupi i koji, možda, neće vaš Wi-Fi učiniti bržim, ali će obezbijediti mnogo šire područje pristupa internet signalu u eliminisati tzv. mrtve zone.

...ili ruteru dugog dometa

Čak i ako imate brzu Wi-Fi vezu, previše elektronskih uređaja može da "zakrči" vašu mrežu. Tipičan primer je istovremeno strimovanje videa, igranje igrica i surfovanje internetom...

Ako ste odlučili da probleme sa kućnom Wi-Fi mrežom riješite za duži period, nabavite pametni ruter dugog dometa, koji ne mora da bude previše skup. Takvi uređaji mogu da prihvate povezivanje i do 25 uređaja odjednom i da signalom pokriju objekte površine i do 250 kvadratnih metera.