Vrijeme je da promijenite svoju lozinku, pogotovo ako istu koristite za više naloga.

Izvor: MONDO portal/Kaspersky Lab

Rekordna kompilacija lozinki objavljena je 4. jula 2024. na internetu u najvećem curenju do sada. Dostupna na jednom popularnom hakerskom forumu, ova lista sadrži skoro 10 milijardi lozinki i predstavlja ogroman bezbjednosti rizik za milione korisnika širom sveta.

Kompilacija je objavljena od strane korisnika ObamaCare u formi ".txt" fajla i nazvana RockYou2024 kao omaž rekordnom curenju iz 2021. godine, kada se u fajlu "rockyou2021.txt", veličine 100 GB, našlo 8,4 milijardi lozinki korisnika.

RockYou2024 objava na hakerskom forumu

Izvor: Cybernews

Kako prenosi Cybernews, koji je uporedio ova dva rekordna curenja, RockYou2024 kombinuje prethodnu kompilaciju i dodaje 1,5 milijardi lozinki prikupljenih između 2021. i 2024. godine.

Cybernews tim upozorava da će hakeri nesumnjivo iskoristiti ovu listu kako bi pristupili nalozima miliona korisnika širom svijeta, kao i da bi to moglo da dovede do brojnih finansijskih prevara i krađa identiteta.

Da li je i vaša lozinka dostupna hakerima?

Kako biste bili sigurni da vaša lozinka nije kompromitovana, savjetuje se da bar jednom mjesečno posećujete sajt Have I Been Pwned? i to provjerite. Čak i da nije, trudite se da redovno menjate svoje lozinke, kao i da iste ne upotrebljavate za više naloga.

Cybernews savetuje da obavezno koristite dvostruku autentifikaciju (2FA) kada god je to moguće, jer je ona posljednja linija odbrane u slučaju da napadači znaju vašu lozinku.