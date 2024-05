Ilon Mask je osnovao xAI prošlog ljeta, a najavio dodatno da ulaže sredstava od 6 milijardi dolara, rekavši da će to pomoći da se „prvi proizvodi startupa iznesu na tržište, izgradi napredna infrastruktura i ubrza istraživanje i razvoj budućih tehnologija“.

Izvor: Euractiv/EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Mask tvrdi da je xAI procijenjen na 18 milijardi dolara, jer navodno želi da napravi sopstveni superkompjuter sa vještačkom inteligencijom do kraja sledeće godine.

Do sada je xAI pokrenuo Grok, navodno moderniju verziju OpenAI-ovog ChatGPT-a dostupnu preko X-a, ranije poznatog kao Twitter, gdje je chatbot trenutno dostupan samo X Premium pretplatnicima.

Finansiranje u ovoj rundi je došlo iz nekoliko izvora, prema xAI, uključujući Andreessena Horowitza, Sequoia Capitala, i princa iz Saudijske Arabije Al Valeed bin Talala. Prošle godine, prijava Komisije za hartije od vrijednosti je pokazala da xAI želi da prikupi do milijardu dolara u ulaganjima u kapital, a prije nekoliko mjeseci, The Financial Times je objavio da traži do 6 milijardi dolara. Mask je tada demantovao taj izvještaj.

Hardver koji može da pokrene razvoj vještačke inteligencije je prilično skup, sa Nvidijinim predstojećim Blackvell B200 AI grafičkim karticama koje koštaju od 30.000 do 40.000 dolara po komadu. Prošle nedelje, izveštaj The Information je rekao da će xAI-u biti potrebno 100.000 Nvidijinih trenutnih H100 čipova za superkompjuter za napajanje nadograđene verzije svog Grok AI chat bota. Mask je navodno rekao investitorima da je plan da se novi centar podataka pokrene do jeseni 2025.

Nastavak trke sa vještačkom inteligencijom za čipove, talente i tehnologiju neće biti jeftin - velike tehnološke kompanije uložile su milijarde u AI startapove kao što je Anthropic, pored resursa koje Google, Apple, Amazon, Microsoft i Meta ulivaju u projekte vještačke inteligencije sopstvenih izvora.

Microsoft je takođe sklopio višemilionsko partnerstvo sa OpenAI, čiji izvršni direktor Sem Altman navodno traži trilione dolara za preuređenje globalne industrije čipova. Mask, jedan od osnivača OpenAI-a, je i dalje u sporu i tuži tu kompaniju tvrdeći da je napustila svoju misiju da koristi čovječanstvu.

Izvan xAI i OpenAI, Musk je rekao da bi „radije pravio proizvode izvan Tesle“ kada su u pitanju AI i robotika osim ako ne dobije veću kontrolu. Akcionari Tesle počeće ove nedelje da glasaju o tome da li da vrate Muskov platni paket od 56 milijardi dolara prije godišnjeg sastanka 13. juna.