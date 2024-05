Mario Kart 8 verzija za Nintendo Switch konzole obara rekorde.

Teško je izbrojati koliko je hitova Nintendo lansirao tokom decenija. Ipak, između brojnih naslova popularnih franšiza kao što su Super Mario, The Legend of Zelda i Pokemon, jedna igra uspjela ja dosegne visine kakve do sada nisu viđene. U pitanju je Mario Kart 8 Deluxe, verzija trkačke igre za Nintendo Switch konzole.