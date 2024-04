Google Podcasts aplikacija biće ugašena do kraja juna 2024. godine.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Gašenje servisa i aplikacija nije strano kompaniji Google, a na internetu se čak mogu pronaći sajtovi koji prate broj proizvoda koje je tehnološki gigant "ubio". Naravno, kompanija se ne zaustavlja - sledeća u redu za gašenje je Google Podcasts aplikacija.

Uprkos tome što je preuzeta više od 500 miliona puta, popularna aplikacija za slušanje podcast-a nedavno je ugašena u SAD, a Google je sada na svojoj stranici podrške objavio da je ista sudbina čeka i u ostatku sveta.

Izvor: Google Podcasts

Iz Google-a kažu da će "korisnici izvan Sjedinjenih Američkih Država moći će da koriste Google Podcasts do druge polovine juna 2024. godine". Ukoliko ste i vi među njima, bitno je da znate da postoji rok do kojeg će biti moguće sačuvati listu podcast-a na koje ste pretplaćeni: "Svi korisnici globalno mogu da izvezu svoje Google Podcast pretplate do 29. jula 2024."

Razlog gašenja popularnog servisa je implementacija podcast-a u YouTube Music aplikaciji, pa ne čudi da Google sada poziva sve korisnike da pređu na novo rješenje. Ukoliko želite da to učinite, a da zadržite podcast-e na koje ste pretplaćeni, ovo su koraci koje je neophodno da ispratite: