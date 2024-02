Kupujete tablet? Dozvolite da vam olakšamo izbor.

Od 2020. godine, odnosno od početka pandemije, tableti su dobili novi "vjetar u leđa". Ne samo da su uređaji današnjice jači nego ikad, već su im i ekrani mnogo bolji, te i kupovina jeftinijih modela može da pruži iskustvo koje je prethodno bilo rezervisano samo za skuplje modele.

Ukoliko želite da kupite nov tablet i tražite savjet - ili ste samo ljubitelj najnovije tehnologije i interesuje vas naše mišljenje - na pravom ste mjestu. Ovo nije top lista tableta koji se mogu naći na našem tržištu, već smo izabrali najbolje modele za određene kategorije, odnosno za svačije potrebe i svačiji džep.

Pa, hajde da počnemo.

Najbolji tablet za većinu

(Xiaomi Pad 6)

“Vjeruj mi, kupi Xiaomi, nećeš se pokajati", riječi koje ste vjerovatno imali priliku da čujete od svojih prijatelja koji vole proizvode popularnog kineskog brenda. Kada je u pitanju većina kupaca tableta, apsolutno se moramo složiti sa njima.

U našoj recenziji Xiaomi Pad 6 tableta smo posebno izdvojili kućište izrađeno od aluminijuma, fantastičan LCD ekran visoke rezolucije, četiri stereo zvučnika i moćan Snapdragon 870 čipset, a tu su i pametna olovka i tastatura koje se posebno kupuju, ali unapređuju produktivnost i mogućnosti ovog uređaja. Odnos uloženog i dobijenog je neprikosnoven na našem tržištu.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Najbolji od najboljih

(Apple iPad Pro 12,9“ M2)

Tablet samo za one sa najdubljim džepom. Sve što možete da poželite, ovaj tablet ima (osim lako dostupne piraterije). Posjeduje isti M2 čipset koji se nalazi u još uvijek aktuelnom MacBook Air laptopu, pa kupci mogu biti sigurni da im svašta u životu može zafaliti, ali snage u ovom tabletu nikad. Na prednjoj strani nalazi se mini-LED ekran koji se osvjetljava do 1.600 nita i osvježava brzinom do 120 Hz.

Uređaj je namijenjen profesionalcima, ili bar onima koji se tako osjećaju, pa je produktivnost na njemu još veća zahvaljujući raznim perifernim dodacima koji se posebno kupuju, kao i velikom izboru profesionalnog softvera koji se još uveijk ne može pronaći na Android uređajima.

Najbolji Android tablet

(Samsung Galaxy Tab S9 Ultra)

Baš kao i kada su telefoni u pitanju, glavni rival kompanije Apple na tržištu tableta je Samsung, a ovaj uređaj je najbolji pokazatelj zašto je to tako.

Najnoviji Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy čipset, fantastični Super AMOLED ekran veličine čak 14,6 inča, pametna olovka koja dolazi sa tabletom i četiri odlična zvučnika su ono što nas je "kupilo" tokom testa Tab S9 Ultra modela, kao i ono što osigurava besprekoran rad i zabavu. Ako smatrate da uređaj od 14,6 inča nije za ljudske ruke, uvijek se možete odlučiti za kompaktnije modele Galaxy Tab S9 serije.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Najbolji tablet u srednjoj klasi

(Honor Pad X9)

Ukoliko ne želite da izdvojite previše novca, ali i dalje želite uređaj sa dobrim specifikacijama koje će osigurati nesmetan rad tokom svakodnevnog korišćenja, tablet kompanije Honor može biti pravi izbor.

Snapdragon 685 je više nego dovoljan za besprekorno surfovanje internetom i skrolovanje kroz društvene mreže, a ekran rezolucije 2.000 x 1.200 piksela će biti savršeno oštar za gledanje filmova i serija. Uz to, isti se osvježava brzinom do 120 Hz.

HONOR Pad X9 Izvor: YouTube / Honor Malaysia

Najbolji mali tablet

(Apple iPad Mini 2021)

Želite tablet visokih performansi koji ne morate da držite sa obije ruke? Nemate drugog izbora, iPad Mini iz 2021. godine je za vas. Kada su u pitanju uporedive specifikacije i manja veličina ekrana, Android konkurencija ne postoji.

Mali, kompaktan, prenosan - nećete ga osjetiti ako ga budete nosili sa sobom. Ekran je veličine 8,3 inča, dok tablet pokreće isti A15 Bionic čipset koji se nalazio u iPhone 13 telefonima.

Izvor: SmartLife / YouTube / Apple

Najbolji jeftin tablet

(Amazon Fire HD 10)

Ne postoji jeftin tablet koji bi tako “mirne duše“ mogli da vam preporučimo kao što je to slučaj sa ovim uređajem. Specifikacije nisu ni bitne. Ono što je potrebno da znate je da je ovo ubjedljivo najbolji tablet koji možete kupiti za te pare.

Konzumacija video sadržaja, surfovanje internetom, čitanje i povremen gejming će biti više nego zadovoljavajući kada je riječ o Fire HD 10 uređaju. Odličan je izbor i kao djetetov prvi tablet.

Tablet radi na FireOS operativnom sistemu, zasnovanom na Android-u. Ne posjeduje Google servise, ali se taj problem može riješiti brzom pretragom na Google-u i praćenjem nekog od ponuđenih uputstava.

Nažalost, ovaj Amazonov uređaj nije dostupan na našem tržištu, ali vam čvrsto preporučujemo da se obratite rodbini ili prijateljima iz zemalja Evropske Unije, pogotovo kada je na popustu, jer se može kupiti za manje od 100 eura.

Da li se slažete sa našim izborom? Recite nam u komentarima.