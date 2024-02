U skladu sa promjenama koje donosi početak primjene evropskog Zakona o digitalnim tržištima, najpopularnija čet aplikacija na svijetu – WhatsApp bi uskoro mogla da postane interoperabila sa drugim platformama za razmjenu poruka

Izvor: Pixabay

Kao i brojne druge velike tehnološke platforme, i WhatsApp će u Evropi morati da uvede značajne promjene kako bi svoje poslovanje uskladio sa Zakonom o digitalnim tržištima (Digital Markets Act – DMA) Evropske unije.

A jedna od tih promjena, za korisnike možda i najznačajnija, je interoperabilnost sa drugim platformama za razmjenu poruka.

Prvi korak ka toj interoperabilnosti odnosi će se na tekstualne poruke, slike i fotografije, zatim glasovne poruke, video zapise i fajlove koje korisnici jedni drugima šalju.

To bi, bar u teoriji, korisnicima WhatsApp-a, platforme sa dvije milijarde korisnika širom svijeta, trebalo da omogući dopisivanje sa prijateljima koji koriste druge čet aplikacije (tj. aplikacije trećih strana, u odnosu na WA), kao što su: Google Messages, iMessage, Signal, Telegram, kao i na našim prostorima najpopularniji Viber. I obrnuto, naravno.

Vidi opis Promjene stižu u popularne aplikacije: Da li ćemo uskoro poruke sa WhatsApp-a moći da šaljemo na Viber i Telegram? WhatsApp – Uređivanje poslate poruke WhatsApp – Uređivanje poslate poruke WhatsApp – Uređivanje poslate poruke WhatsApp – Uređivanje poslate poruke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SMARTLife Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: SMARTLife Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: SMARTLife Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: SMARTLife Br. slika: 4 4 / 4

To, međutim, na zavisi samo od WhatsApp-a, već i od toga da li će se ovome pridružiti i druge kompanije, budući da još uvijek postoji zabrinutost oko toga kako će i koliko bezbjedno aplikacije u vlasništvu Meta Platforms-a (Facebook, FB Messenger, Instagram, WhatsApp) čuvati poruke, kada one počnu da uključuju druge nove usluge, prenosi The Verge.

Iz WhatsApp-a poručuju da bi to moglo da se riješi upotrebom istog protokola signala za šifriranje poruka. Istovremeno, Meta ističe da je otvorena za aplikacije koje koriste alternativne protokole šifriranja, sve dok kompanije koje ih koriste mogu da dokažu da "dostižu bezbjednosne standarde koje VhatsApp navodi u svojim smjernicama".

Usluge trećih strana odnosno njihovi pružaoci, takođe će morati da potpišu ugovor sa Metom prije nego što se njihove aplikacije i usluge povežu sa WhatsApp-om.

U slučaju promjena koje dolaze kao posledica primjene Zakona o digitalnim tržištima, Meta je posebno izdvojena kao kompanija sa velikim brojem korisnika, za koju važi niz pravila sa ciljem podsticanja konkurencije između različitih digitalnih platformi i usluga.

Rok za primenu navedenih promjena je mart ove godine.