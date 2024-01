Danil Medvedev ostvario jednu od najvećih pobeda i naneo Saši Zverevu sigurno najbolniji poraz u karijeri.

Izvor: James Gourley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u finale Australijan opena pobedom protiv Nemca Aleksandera Zvereva, 3:2 u setovima. Iako je Zverev vodio 2:0 i imao dva taj-brejka da pobedi, Medvedev je napravio veliki preokret, kakav Novak nekoliko sati ranije nije bio u stanju da napravi protiv Janika Sinera. Zato će Rus i Italijan u nedelju igrati za titulu!

Iako je bio suočen sa porazom i iako je protiv sebe imao razigranog Zvereva, Medvedev je još jednom pokazao da je bolji od njega i ušao je u svoje četvrto grend-slem finale, u kojem će igrati za drugu titulu. Prethodnu je osvojio na US Openu 2021, dok je uz to gubio u finalima Australijan opena 2021. i 2022. godine. Da li će biti treća sreća za trećeg igrača sveta? Sigurno je spreman za to!

