Broj oglasa za IT poslove je u prvih devet meseci ove manji za čak 52 odsto u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju najnoviji podaci portala "Helloworld.rs".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Istraživanje portala "Helloworld.rs" pokazalo je sve veću potražnju za "juniorima" kojima je namijenjeno čak 15 odsto oglasa za posao, dok je potraga za "seniorima" na nivou od 22 odsto, prenosi RTS.

Prema tim podacima, najplaćenija pozicija i ove godine u IT sektoru bila je softver inženjer, sa prosječnom platom između 1.807 i 1.985 eura, dok se najniža plata nudila u IT help desk-u i to između 700 i 790 eura.

Od januara do septembra ove godine uočen je značajan pad od 52 odsto u broju IT oglasa u odnosu na isti period prošle godine, a taj trend primijećen je u poslednjem kvartalu prethodne godine kada se desio i pad broja oglasa na sajtu.

Uprkos tome zabilježen je rekordan broj kandidata i on je u ovoj godini veći za 55 odsto u odnosu na prošlu, a taj trend nastavlja se i u trećem kvartalu ove godine.

Prema istraživanju, softver inženjeri i dalje su kao ključna i najplaćenija radna pozicija u ovom sektoru.

Bilježe se i značajne promene u potražnji kadrova prema nivou iskustva i obučenosti.

Potražnja za "juniorima" bilježi skok sa devet na 15 odsto dok je kod "mediora" pad sa 68 na 63 odsto. Kako se navodi, "seniori" održavaju stabilan udeo oglasa od 22 odsto.

U 2023. godini, udeo pozicija za rad od kuće, smanjen je sa 32 na 22 odsto.

"Ta promjena sugeriše prilagođavanje poslovnih modela kompanija, koje sve više naglašavaju potrebu za angažovanjem kadrova koji su fizički prisutni na radnom mjestu", zaključuje se u analizi portala "Helloworld.rs".