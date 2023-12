Anode od silicijumskog praha bi mogle da uskladište i do 10 puta više električne energije od grafita koji se danas koristi, a takve baterije su oko pet puta lakše i imaju za polovinu manju ukupnu zapreminu

Izvor: SmartLife / Tesla

Kalifornijska firma Sila Nanotechnologies postigla je sporazum o saradnji sa japanskom kompanijom Panasonic Energy, svetskim liderom iz čijih pogona izlazi 10 odsto ukupne globalne proizvodnje baterija za električne automobile i jednim od primarnih snabdevača kompanije Tesla.

To bi za rezultat trebalo da ima novu vrstu brzopunećih baterija, veće gustine i autonomije potrošnje. Osim boljih performansi, očekivana korist od ovih baterija bi trebalo da bude i smanjenje zavisnosti automobilske industrija od snabdevača iz Kine.

Razlog saradnje jednog svetskog tehnološkog giganta i široj javnosti nepoznate američke firme je inovativni materijal koji Sila Nanotechnologies razvila. Reč je o silicijumskom prahu, kojim će ta firma ubuduće snabdevati Panasonic, čije će mikrometarske čestice nano-strukturiranog silicijuma zameniti grafit u "običnim" litijum-jonskim baterijama.

Predviđanja ukazuju na to da bi anode od silicijumskog praha mogle da uskladište i do 10 puta više električne energije od grafita. To znači da bi takva puna baterija električnim automobilima mogla da omogući putovanje duže od 800 kilometra, kao i da skrati vreme punjenja na samo 10 minuta.

Izvor: Panasonic

Iz Sile ističu da su u stanju da u klasičnoj litijum-jonskoj bateriji zamene od 50 do 100 procenata grafita. Potpuna zamena bi prosečnom električnom automobilu, u proseku, mogla da omogući 40 odsto veću autonomiju kretanja, kao i da skrati dužinu punjenja za čak 80 odsto.

Panasonic bi od ove saradnje trebalo da ostvari zaista veliku korist, budući da bi ona japanskoj kompaniji trebalo da obezbedi proizvodnju baterije visoke gustine energije, što će proizvođačima automobila doneti pomenute visoke performanse njihovih vozila.

Uz sve to, Silin titan-silicijum je oko pet puta lakši od grafita i zauzima oko polovine ukupne zapremine klasnične baterije, kada je ona potpuno napunjena. A to bi, pri konstruisanju automobila moglo da znači više prostora koji bi mogao drugačije da se iskoristi, kao i lakše baterije a samim tim i vozila.

Iz Panasonic-a poručuju da je njihov cilj da, do 2030. godine, povećaju zapreminsku gustina energije svojih baterija na 1.000 vat-sati po litru (Wh/l). Kod danas dostupnih najboljih baterija za EV na svetu ta gustina iznosi 740Wh/l.

Grafit je danas podrazumevani materijal za proizvodnju baterijskih anoda i tako će, najverovanije i ostati sve dok nove efikasnije baterije ne stupe na scenu. U gotovo svakoj savremenoj litijum-jonskoj bateriji, grafit čini i do 60 odsto njihove ukupne zapremine.

Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, oko tri četvrtine svih baterija za električna vozila trenutno se proizvodi u Kini.