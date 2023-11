O tome koliko je ovaj događaj značajan za kompaniju vivo, govori činjenica da su novi telefoni predstavljeni u olimpijskom Nacionalnom centru za vodene sportove pred više od 2.000 zvanica.

Izvor: SmartLife / Miloš B. Jovanović

Novi flagship vivo telefoni X100 serije upravo su predstavljeni u Pekingu, na lokalnom događaju koji je ipak dobio globalno obilježje! To je, naime, bio prvi put da je neka kineska tehnološka kompanija na lansiranje svog premijum uređaja namijenjenog domaćem (kineskom) tržištu – pozvala evropske novinare.

A zahvaljujući tome, u Kini se, među 12 predstavnika medija sa Starog kontinenta, našao i SmartLife.

Izvor: VIVO

O kolikom je događaju zapravo riječ, i koliko je on značajan za vivo, govori činjenica da su novi telefoni, koga su iz kompanje smjelo okarakterisali kao "jednog od najboljih telefona ikada", predstavljeni u Nacionalnom centru za vodene sportove, u kome su se 2022. godine odigravala takmičenja na olimpijskim igrama, pred više od 2.000 zvanica.

Kineska kompanija mnogo toga očekuje od ovih telefona, čemu u prilog govori činjenica da je vivo, zajedno sa MediaTek-om, sa kojim poslednjih nekoliko godina gaji partnerske odnose, radio na razvoju jednog od najozbiljnijih procesora današnjice – MediaTek Dimensity 9300. Čipsetu toliko moćnom, da iz viva poručuju da bi se lako mogao nazvati – kompjuterskim procesorom koji "prevazilazi sva očekivanja".

MediaTek Dimensity 9300, koji pokreće vivo X100 i X100 Plus, je inovatvni čip koga čine dva puta po četiri velika jezgra (All Big Core) – četiri Cortex-X4 i četiri A720, za koga kineska kompanija tvrdi da je u ovom trenutku najmoćniji procestor namijenjen mobilnim uređajima, kao i da donosi ogromno povećanje sirove kompjuterske snage flagship uređajima kojima je primarno namijenjen.

Vivo X100 i X100 Pro prate osnovni cilj X serije – da pruže mogućnosti profesionalnog fotografisanja na mobilnom telefonu. Zbog toga je druga stvar na koju je vivo izuzetno ponosan – V3 foto čip (6nm tehnologija), zasnovan na arhitekturi koju je kompanija sama razvila, u kombinaciji sa sistemom kamera čije su "glavne zvijezde" senzori sa Zeiss potpisom: glavni jednoinčni "najveći fotosenzor" od 50MP (f/1,75) i "plivajuća telefoto kamera" – ZEISS APO Floating Telephoto Camera, iste veličine (f/2,5).

Izvor: SmartLife / Miloš B. Jovanović

Oba uređaja posjeduju periskopsku kameru, dok mehanički dizajn ovde obezbjeđuje visokokvalitetno snimanje, bez obzira da li je riječ o bliskom ili udaljenom kadru.

Sistem kamera dopunjavaju i ultraširokougaoni senzor od 50MP (f/2.0), kao i prednja selfi kamera veličine 32MP. Ta kombinacija, kako iz kompanije vivo poručuju, budućim vlasnicima nudi ubjedljivo najbolje foto performanse.

V3 procesor, mnogo više nego što je to do sada bilo slučaj, jedan pametni telefon "uvodi u svijet filma", a tako nova vivo X100 serija donosi brojne funkcije koje snimljeni video (do 4K) čine mnogo boljim od onoga što je do sada bilo poznato. Zbog toga, na snimljenom videu, prelaz između fokusa na različite objekte izgleda veoma glatko, dok hardver i softver čine sve da na finalnom snimaku svi najljepši detalji budu najviše naglašeni, što je vivo na velikom događaju u Pekingu opisao rečima – "Želimo da se svi zaljube u snimanje videa!".

Izvor: VIVO

V3 čip, takođe, ima brojne funkcije, i kada je o fotografiji riječ. Iako naglasak stavlja i na portretnu fotografiju, iz koje je sa uređajima X100 serije moguće izvući maksimum, u stanju je da popravi loše snimnjenu fotografiju ili da od autograma autora napraviti watermark... a u vivu su posebno ponosni na režim koji omogićava snimanje zalazaka sunca (Telephoto sunshot), zahvaljujući telefoto hardveru i unaprijeđenom vivo Origin Imaging Engine sistemu.

A kada već pominjemo Sunce, upravo su Sunce i Mjesec bili inspiracija za oblik modula kamera vivo X100 i X100 Pro telefona. Ključni element dizajna telefona je prsten oko modula koji svojim izgledom asocira na oreol inspirisan "halo" efektima tih nebeskih tijela.

Vivo X100 serija je opremljena AMOLED ekranima dijagonale 6,87 inča, sa rezolucijom od 2.800 x 1.260 piksela (1,5K) i imaju frekvenciju osvežavanja od 120Hz sa osvetljenošću do 3.000 nita.

Od ostalih naprednih karakteristika novih vivo telefona tu su LDPDDR5T RAM, BlueVolt sistem baterija, odnosno novi nezavisni sistem punjenja kompanije vivo, zatim IP68 zaštita od vode i prašine za oba modela, kao i novi virtuelni pomoćnik – Jovi.

A on je u stanju da "naslika" sliku na osnovu unijetih stihova pjesme, da na zahtev korisnika pomaže u pronalaženju fotogafija na telefonu... i voljan da pomoću vještačke inteligencije i nagrađivanog jezičkog modela, koga je vivo samostalno razvio, odgovara na različite upite korisnika.

Novi vivo telefoni opremljeni su baterijama velikog kapacitata. X100 napaja baterija od 5.000mAh koja podržava brzo punjanje od 120W, dok X100 Pro pogoni veća baterija od 5.400mAh, koja takođe podržava bežično punjenje od 50 W, ali žično od 100W.

Novi uređaji vivo X100 serije na kinesko tržište stižu u verzijama sa 12GB i 16GB RAM i 256GB i 512GB prostora za skladištenje podataka, dok će snažniji X100 Pro će biti dostupan sa 16GB RAM i 512GB interne memorije.

Telefoni dolaze u četiri boje: plavoj, crnoj, bijeloj i narandžastoj (jedina verzija sa "leđima" izrađenim of tzv. veganske kože), a kada će stići na evropsko tržište i po kojim cijenama, još uvijek zvanično nije poznato.