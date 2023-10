Možemo li da energiju koju električni automobili skladište iskoristimo za druge potrebe? Saznajte u nastavku.

Električni automobili već godinama nisu samo lijepa ideja o čistijem i jeftinijem transportu. Još uvijek nisu široko rasprostranjeni, ali tu su, viđamo ih na putevima, a njihova prodaja raste iz godine u godinu.

Međutim, postavlja se pitanje - da li su u pitanju vozila koja sebično skladište energiju ili nam mogu biti od koristi i kada su parkirana? Drugim riječima, da li baterije električnih automobila mogu da napajaju uređaje, druge električne automobile i domove? Nažalost, odgovor nije jednostavan.

Šta je dvosmjerno punjenje i koje vrste postoje

Proces punjenja električnog automobila na papiru zvuči prilično jednostavno. Vozilo se priključi na punjač, a naizmjenična struja se konvertuje u jednosmjernu i skladišti u baterijama. Suprotno, ukoliko želimo da energiju u baterijama iskoristimo za potrebe napajanja nečega što nije električni automobil, potrebno je obrnuti proces, odnosno konvertovati jednosmjernu struju u naizmjeničnu. Ova mogućnost naziva se dvosmjerno punjenje.

Međutim, šta je to što želimo da napajamo baterijama električnog automobila? U zavisnosti od odgovora, dvosmjerno punjenje dijelimo u nekoliko kategorija - VTL, VTV, VTH, VTG i VTX.

VTL (Vehicle to load) je osnovni vid dvosmjernog punjenja, odnosno mogućnost napajanja različitih uređaja, kućnih aparata, alata, kamperske opreme itd. Slično, VTV (Vehicle to vehicle) je mogućnost punjenja baterija električnog automobila drugim električnim automobilom.

VTH (Vehicle to home) je mogućnost korišćenja električnog automobila za napajanje objekata različite namjene, a ukoliko se koristi za potrebe napajanja doma, prosječna potpuno električna vozila u svojim baterija skladište dovoljno energije za dvodnevne potrebe domaćinstva.

VTG (Vehicle to grid) je mogućnost vraćanja električne energije u mrežu, slično kao što to čine vlasnici solarnih panela, dok je VTX (Vehicle to everything) termin koji obuhvata mogućnosti svih prethodnih kategorija.

Da li današnji električni automobili podržavaju dvosmjerno punjenje

Nažalost, velika većina električnih automobila koji se danas nalaze u saobraćaju ne posjeduje mogućnost dvosmjernog punjenja, pa osim što ne mogu da napajaju domove u slučaju nestanka struje, nije moguće utaknuti ni električne uređaje u njih. Međutim, to se polako mijenja.

Mnogi proizvođači, kao što su BMW, Volvo i Porshe, testiraju implementaciju ove funkcije u svoja električna vozila, neki su već implementirali određeni vid u novim modelima, a zakonodavci na najvećim tržištima uveliko pripremaju zakone koji će dvosmjerno punjenje pretvoriti u standard.

Na našem tržištu danas već postoje modeli koji podržavaju dvosmjerno punjenje, a jedan od primjera je Hyundai IONIQ 5, koji nudi VTL i isporučuje do 3,6 kW električne energije. Kupci ovog modela svoje električne uređaje mogu da napajaju utičnicom u kabini, ali i da koriste adapter koji se priključuje na konektor za punjenje automobila.

Dakle, moraćemo da se strpimo još neko vrijeme prije nego što budemo mogli da kažemo da je napajanje doma standardna mogućnost koju električni automobili nude, ali svakako je pozitivno što nije u pitanju daleka budućnost, već proizvođači i zakonodavci uveliko gledaju u tom smjeru.