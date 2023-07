Prema predviđanjima poznatog analitičara, kupci će moći da preuzmu svoj novi iPhone tek u oktobru.

Apple neće uspjeti da lansira iPhone 15 na vreme - tako bar tvrdi analitičar korporacije Bank of America (BoA), Vamzi Mohan, koji je tačno predvidio da prodaja iPhone 12 telefona neće početi u septembru 2020. godine.

Kako tvrdi Mohan u svom izvještaju koji prenosi Barrons, umjesto u septembru, prodaja iPhone 15 telefona počeće u oktobru, odnosno tri nedelje kasnije nego što je to Apple obično čini.

Mohan, koji često učestvuje u Apple-ovim pozivima o zaradi, nije naveo razlog navodnog kašnjenja početka prodaje, a do sada nismo vidjeli slična predviđanja ostalih analitičara, kao ni ljudi koji dolaze u posed insajderskih informacija, pa ovu informaciju treba uzeti sa zadrškom.

Sledeći Apple-ov poziv o zaradi će biti održan za dvije nedelje, a Mohan očekuje da će izvještaj za drugi kvartal pokazati pad prodaje hardvera u odnosu na isti period prošle godine.

Prošle godine, Apple je 7. septembra održao događaj na kojem je predstavio iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max, a njihova prodaja počela je 16. septembra, sa izuzetkom Plus modela koji se na policama našao 7. oktobra u SAD. Na našem tržištu su ti datumi bili 23. septembar, odnosno 12. oktobar za Plus model.

Očekuje se da Apple i ove godine lansira četiri modela - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max.

