Saveti kako da vaša publika ostane zainteresovana, a da pritom ne preterate.

Kako tvrdi Noa Bar Šej, viša direktorka za poslovna partnerstva i prodaju kompanije Rakuten Viber, skoro 95 posto korisnika interneta širom sveta koriste aplikacije za četovanje i poruke, pa su one stoga idealno mesto za brendove da dopru do svoje publike. Kako da ostvarite ravnotežu između toga da promovišete ponude svog brenda i toga da ostanete nenametljivi? Hajde da vidimo koje su to najbolje prakse izbalansiranog marketinškog pristupa putem mesindžera.