Da li želite da postanete bolja verzija sebe? Ove aplikacije će vam pomoći u toj namjeri.

Sticanje novih navika nije lako, već zahteva rad, upornost i izlazak iz zone komfora. Nažalost, iako postoji želja, mnogi odustanu već na prvom koraku - organizaciji - ali početak uopšte ne mora da bude težak. Kako biste ga lako prebrodili, za vas smo spremili 5 najboljih aplikacija koje će vam biti od velike pomoći u vašim naporima da steknete nove navike.

MyFitnessPal

Bilo da želite da se ugojite, smršate ili održavate težinu, MyFitnessPal je odlična aplikacija koja će vam pomoći da brojite kalorije, i u tome istrajete. Najveći problem na koji domaći korisnici nailaze sa drugim, sličnim aplikacijama jeste nedostatak baze hrane koju je moguće kupiti na našem tržištu. Međutim, ova aplikacija je svoju popularnost stekla upravo zahvaljujući tome što samim korisnicima dozvoljava da dopunjuju tu bazu, te sumnjamo da nećete moći da nađete hranu koju tražite, kao ni ispravnu kalorijsku vrijednost.

Porcije možete mjeriti u komadima, tanjirima, šoljama i sličnim mjerama zapremine, ali naša preporuka je da koristite kuhinjsku vagu kako biste uvijek tačno izmjerili hranu prije konzumacije.

Health

Kada kažemo "Health", ne mislimo na jednu, već na više različitih aplikacija. U zavisnosti od proizvođača vašeg pametnog telefona, na raspolaganju će vam biti unaprijed instalirana aplikacija namijenjena zdravlju, odnosno praćenju različitih aktivnosti i zdravstvenih parametara.

Iako su ove aplikacije često namijenjene za korišćenje uz neki dodatan uređaj, poput pametnog sata, kupovina istog nije neophodna, jer neke funkcije mogu da se prate i pomoću samog telefona.

Na primjer, ukoliko ste riješili da više šetate, odredite broj koraka koji želite da pređete svakog dana, a ove aplikacije će ih brojati u pozadini. Dodatno, ukoliko želite da, na primjer, steknete naviku redovne vožnje bicikla, jednostavno pronađite odgovarajuću aktivnost, a aplikacija će pomoću GPS-a napraviti detaljan izvještaj kuda ste vozili i kojom brzinom.

Voice Audiobook Player

Nažalost, nemamo svi vremena, a ni volje da redovno čitamo knjige, ali to ne treba da nas spriječava da uživamo u poznatim djelima. Rješenje su audio knjige u MP3 formatu, koje možemo slušati bilo gdje i bilo kada. Zbog same prirode MP3 formata, audio knjige je moguće slušati u bilo kom muzičkom plejeru, ali zbog dodatnih funkcija preporučujemo da to činite u plejeru audio knjiga.

Po našem mišljenju, najbolje rješenje za većinu se zove Voice Audiobook Player, i potpuno je besplatno. Jednostavno preuzmite audio knjigu koju želite i odmah počnite da slušate. Mi trenutno slušamo besplatnu audio knjigu "Bolji izbor" autorke Mirjane Bobić Mojsilović, koja je u ovoj zbirci priča, koja je namijenjena punoljetnim pušačima, podjelila svoje, ali i iskustva drugih IQOS korisnika - od prvog upoznavanja sa uređajem, do potpunog prelaska sa cigareta na IQOS.

Ova aplikacija vam dozvoljava da nastavite slušanje tamo gdje ste stali, ostavljate obilježivače, podešavate brzinu reprodukcije, kao i da odredite tajmer za gašenje - što je odlično za one koji vole da proke spavanja nešto slušaju.

Smiling Mind

Ukoliko želite da steknete naviku redovne meditacije, teško da ćete pronaći bolju besplatnu aplikaciju od Smiling Mind. Sa preko 300 programa, ova aplikacija želi da korisnicima pruži doživotne alatke za oslobađanje od stresa i "zdraviji um".

Loop Habit Tracker

Šta raditi kada za naviku koju želite da stvorite ne postoji namjenska aplikacija ili jednostavno želite da pratite nekoliko navika istovremeno? U tom slučaju vam u pomoć priskače besplatna aplikacija - Loop Habit Tracker.

U ovoj aplikaciji možete sami određivati svoje navike, odnosno dnevne i periodične zadatke, a sve što treba da uradite jeste da potvrdite da li ste taj zadatak izvršili. Na primjer, ukoliko želite da svakog dana posvetite sat vremena učenju nekog stranog jezika, jednostavno napravite takav zadatak u aplikaciji i trudite se da što duže održite uspješan niz.