Google TV je novija softverska platforma za pametne televizore koja donosi nove, fantastične mogućnosti.

Izvor: YouTube / Beboom

Kompanija Google je u svet televizora zakoračila još 2010. godine, kada je u saradnji sa kompanijama Sony, Intel i Logitech najavila Google TV platformu koja je trebalo da poveže tradicionalnu televiziju i online sadržaj, ali projekat nije zaživeo.

Međutim, "zvaničan" ulazak kompanije Google na Smart TV tržište dogodio se 2013. godine, kada je predstavljena prva generacija Google Chromecast uređaja za strimovanje multimedijalnog sadržaja.

Ranije najavljena Google TV platforma je 2014. godine transformisana u platformu po imenu Android TV - operativni sistem namenjen pametnim televizorima, set top box uređajima, multimedijalnim plejerima i sličnim proizvodima.

Android TV je svojevrstan derivat Android operativnog sistema, posebno prilagođen i optimizovan za velike ekrane televizora i upravljanje pomoću daljinskog upravljača i glasa. Drugim rečima, Android TV operativni sistem ne treba mešati sa Android operativnim sistemom koji pokreće pametne telefone.

Android TV operativni sistem mogu da koriste samo oni modeli televizora koji ispunjavaju kriterijume kompanije Google. S obzirom na to da jeftini modeli nižerazrednih proizvođača često ne ispunjavaju standarde koje je Google propisao, na tržištu se mogu naći i televizori koji koriste "klasičan" Android operativni sistem, namenjen pametnim telefonima odnosno tablet računarima, ali takvi uređaji i takav softver ne nude ni približno dobro iskustvo kao Android TV.

Kakve veze imaju Android TV i Google TV? Velike - zato smo ovaj tekst i počeli pričom o Android TV operativnom sistemu.

Google TV po drugi put

U jesen 2020. godine kompanija Google je lansirala svoju novu platformu koja se ponovo zove Google TV i koja je unela zabunu među korisnike jer više “niko” nije znao šta je Android, šta Android TV, a šta Google TV.

OK, Android je operativni sistem za pametne telefone i tablet računare, a Android TV je soecijalni operativni sistem za televizore - to je objašnjeno u prethodnim redovima. Šta je, dakle, Google TV?

Google TV je softverska komponenta tj. interfejs ispod čije se haube nalazi Android TV. Drugačije rečeno, Google TV je evolutivni korak u razvoju Android TV platforme i predstavlja novo ime za Google-ov operativni sistem za televizore i multimedijalne uređaje.

Google TV ima mnogo sličnosti sa Android TV-om, ali donosi i brojne inovacije od kojih se mnoge baziraju na veštačkoj inteligenciji tj. na naprednom mašinskom učenju.

Korisnički interfejs Google TV softvera vam na jednostavan način predlaže multimedijalni sadržaj za gledanje ili slušanje tako što u skladu sa vašim interesovanjima sublimira sadržaj iz najpopularnijih multimedijalnih aplikacija koje imate instalirane, kao što su Netflix, Disney+, HBO Max i druge.

Primera radi, ukoliko volite da gledate filmove određenog žanra, filmove sa određenim glumcima ili određenu vrstu emisija, Google TV će za vas takav sadržaj pronalaziti unutar aplikacija koje imate instalirane i ponudiće vam ga direktno na početnom ekranu. To znači da više nećete morati da otvarate pojedinačne aplikacije i u njima tražite sadržaj koji vas zanima, već će Google TV to raditi umesto vas. Zapravo, više nećete morati da se prebacujete s jedne aplikacije na drugu kako biste pristupili njenom sadržaju jer će vam sve biti na jednom mestu.

Izvor: Google

Google TV operativni sistem koristi Google Play prodavnicu kao izvor aplikacija. Međutim, na raspolaganju će vam biti samo one aplikacije i video-igre koje su u potpunosti prilagođene Android TV odnosno Google TV operativnom sistemu. Da li je ovo prednost ili mana? Definitivno prednost, jer na taj način Google TV obezbeđuje korisničko iskustvo na najvišem nivou, omogućavajući programerima koji kreiraju aplikacije da ih do detalja prilagode velikom ekranu i daljinskom upravljaču. Svakako ne bi imalo previše smisla da slanje poruka preko Viber-a obavljate pomoću televizora, tako da vam Viber i slične aplikacije sigurno neće nedostajati.

Još jedna od novotarija koju Google TV donosi je i odlična integracija sa brojnim uređajima iz tzv. Smart Home tabora, pogotovo onim koje proizvodi sam Google.

Korisničkim interfejsom možete upravljati daljinskim upravljačem, ali i mobilnim telefonom. Naravno, Google TV omogućava gledanje sadržaja iz mobilnog telefona na ekranu televizora, vrlo lako i jednostavno, putem ugrađene Chromecast funkcije, baš kao što je to omogućavao i Android TV.

Chromecast with Google TV

Uz Google TV predstavljen je i "Chromecast with Google TV" - najnoviji uređaj kompanije Google namenjen strimovanju sadržaja sa interneta ili iz lokalne mreže. Za razliku od prethodnih generacija Chromecast uređaja, koji nisu imali vlastiti korisnički interfejs pa samim tim ni daljinski upravljač, već se kontrola obavljala isključivo putem mobilnog telefona, novi "Chromecast with Google TV" donosi upravo to - korisnički interfejs u formi Google TV-a i daljinski upravljač koji dolazi uz uređaj.

Ukoliko vam se Google TV dopada, a vaš televizor koristi neki drugi operativni sistem, kupovinom "Chromecast with Google TV" uređaja ga za tren oka možete pretvoriti u potpuno drugačiji uređaj i uživati u Google TV magiji.

Šta korisnici misle o Google TV operativnom sistemu za televizore?

Ukoliko vas je priča o Google TV operativnom sistemu zainteresovala, a pritom planirate kupovinu novog televizora, predlažemo vam da na pročitate recenzije, ocene, iskustva i preporuke za televizore, koje su napisali sami korisnici. Na taj način ćete bolje upoznati aktuelnu ponudu i doneti pravu odluku.

Ukoliko trenutno nemate novca za novi televizor, obavezno pročitajte kako da ga pretvorite u Smart TV, ukoliko već nije.