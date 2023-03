Može li Galaxy S23+ da se istakne u Samsung ponudi ili je osuđen da živi u senci Ultra modela? Saznajte u nastavku.

Davno je prošlo vreme kada je Samsung lansirao samo jedan flagship Galaxy S uređaj godišnje, zapravo, prošle je vreme i kada je kompanija u istom danu lansira dva takva telefona, a Note seriju mesecima kasnije. Sada, kada Note serije više nema, premijera je rezervisana za tri nova uređaja, koja nesumnjivo bacaju kupce u dilemu - koji odabrati.

Imali ste priliku da pročitate našu recenziju Galaxy S23 Ultra telefona, a sada vam donosimo test Galaxy S22+ modela, namenjenog onima kojima je regularan uređaj premalo, a Ultra previše.

Međutim, ta pozicija Plus modela je vrlo rizična - izbegavamo da je nazovemo "limbo" - a ukoliko su glasine koje kruže tačne, ovo je možda poslednji Galaxy S+ koji ćemo videti. Nažalost, takva odluka bi imala smisla, jer je početna cena Galaxy S23 modela oko 1.000 evra, Ultra modela 1.470 evra, a za Plus je potrebno izdvojiti 200 evra manje. Vrlo nam je jasno kako će se neko pre odlučiti da uštedi 270 evra ili se voditi logikom "kad već dajem 1.270, daću i 200 više", mada sumnjamo da Samsung to ne zna.

Upravo zbog toga smo imali prilično težak zadatak ne bi li utvrdili da li Galaxy S23+ može da stoji na sopstvenim nogama, odnosno da li je kupcima bolje da izaberu neki od druga dva modela. Pa, hajde da sumiramo utiske nakon testa.

Galaxy S23+ DIZAJN

Iako smo konačno imali priliku da ga vidimo uživo, Samsung je, kada je S23 serija u pitanju, prilično loše čuvao svoje tajne, te smo još u SEPTEMBRU imali priliku da prvi put vidimo novi dizajn koji neodoljivo podseća na Ultra model. Zapravo, ovaj dizajn se sada nalazi na svim Galaxy telefonima koje smo videli ove godine, pa čak i na onim jeftinim.

Ovo znači da Galaxy S23+ više ne dolazi sa jednim ostrvom u kojem su skladištene sve kamere, već je svaki modul kamere jasno istaknut, što je i najveća promena u dizajnu - kontura telefona i dalje jasno daje do znanja da je u pitanju Samsung telefon, a južnokorejska kompanija nije podlegla "ajfonizaciji", već je zadržala zakrivljene aluminijumske ivice.

Kako nismo neki ljubitelji zakrivljenih ekrana zbog njihove izloženosti tokom padova i težeg lepljenja zaštitnih folija, posebno nas je obradovalo što ovaj uređaj poseduje ravan ekran, ali i to što su obe strane telefona zaštićene Gorilla Glass Victus 2 staklom, koje je ne samo veoma otporno na ogrebotine, već može da preživi čak i pad na beton sa visine od 1 metra.

Tasteri za kontrolu zvuka i paljenje i gašenje uređaja se nalaze na desnom boku - tokom rada nismo imali problema sa njihovom pozicijom - gornja i leva strana su gotovo prazne, dok se na dnu nalazi "fiokica" za SIM, rupice mikrofona, USB-C port za punjenje i prenos podataka, kao i jedan od dva stereo zvučnika.