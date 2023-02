Šta donose Galaxy S23 i S23+ modeli? Pročitajte u nastavku.

Na Unpacked događaju koji je održan u San Francisku, kompanija Samsung je lansirala svoje najnovije telefone vodeće klase, pa smo pored najskupljeg Galaxy S23 Ultra modela imali priliku da vidimo i dva jeftinija uređaja - Galaxy S23 i S23+.

Dizajn

Novi S23 uređaji donose i novi dizajn, a najupečatljiviji detalj je svakako novi sistem kamera, koji se više ne nalazi na jednom uzvišenju poleđine, već dolazi kao tri različita "ostrva". Samsung gotovo da nije menjao dimenzije u odnosu na prošlu godinu, ali ono što je novo jeste Gorilla Glass Victus 2, robusnije zaštitno staklo na prednjoj i zadnjoj strani, koje će pored IP68 otpornosti na vodu i prašinu, u velikoj meri sprečiti naprsline, a kompanija Corning tvrdi da može da preživi čak i pad na beton.

Baš kao i Ultra, Galaxy S23 i S23+ dolaze u četiri boje: fantomski crnoj, krem, zelenoj i boji lavande.

Ekran

Inovacije u dizajnu se nisu prenele i na displej, već je u pitanju isti Dynamic AMOLED 2X ekran koji smo videli i prošle godine. Dijagonala ekrana na S23 modelu je 6,1 inča, dok je taj broj na Plus modelu 6,6 inča, a ostale specifikacije panela su iste - rezolucija od 1.080 x 2.340 piksela, brzina osvežavanja od 48-120 Hz, HDR10+ podrška i odnos stranica od 19,5:9.

Performanse

Samsung je do daljeg raskrstio sa sopstvenim procesorima, što je odlična vest za sve koji su želeli da na našem tržištu vide Galaxy modele koji po snazi i efikasnosti mogu ravnopravno da se nose sa konkurencijom, a proizvođač je uspeo da nadmaši sva očekivanja. Prošlogodišnji Exynos 2200 je zamenila ekskluzivna verzija Qualcomm čipseta, koja dolazi sa većom CPU i GPU brzinom takta, nazvana Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, pa nema sumnje da će novi uređaji biti prave "zverke" - kako u svakodnevnim zadacima, tako i u onim najtežim poput gejminga.

Kamere

Nažalost, ISOCELL HP2 senzor od 200 MP, koji krasi Ultra model, nije našao svoj put do jeftinijih telefona, što je i razumljivo, pa je za fotografije je u ovom slučaju zadužen glavni senzor od 50 MP, f/1.8 otvora blende, veličine 1/1.56 inča, 1.0 µm veličine piksela, sa Dual Pixel autofokusom i optičkom stabilizacijom. Ono što jeste sa najskupljeg modela preneto jes mogućnost snimanja 8K 30 fps videa.

Nije izostala ni ultraširokougana kamera od 12 MP (120°, f/2.2, 1/2.55", 1.4 µm, PDAF), kao ni telephoto kamera od 10 MP (3x optički zum, f/2.4, 1/3.94", 1.0 µm, PDAF), a selfi kamera je unapređena u odnosu na prošlogodišnje telefone, pa novi senzor donosi 12 MP umesto 10, ali i Super HDR procesuiranje brzinom od 60 kadrova u sekundi.

Baterija

Još jedna nadogradnja stiže u vidu povećanja kapaciteta baterije od 200 mAh na oba modela, pa se unutar S23 sada nalazi baterija od 3.900 mAh, a unutar S23+ baterija od 4.700 mAh. Ono po čemu se ovi uređaji razlikuju na ovom polju jeste brzina punjenja telefona. Plus model se može puniti snagom do 45 W putem kabla, koja će obezbediti 65% napunjenosti za pola sata, dok će S23 za isto vreme uspeti da se napuni do 50% zahvaljujući snazi od ne tako zavidnih 25 W.

Srećom, podrška za bežično punjenje je ista, pa se novi telefoni na ovaj način mogu puniti snagom do 10 W, ali takođe nude obrnuto bežično punjenje od 4,5 W.

Ostale specifikacije

Kada je povezivanje u pitanju, S23 i S23+ neiznenađujuće donose podršku za 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i NFC, kao i GPS, GLONASS i GALILEO navigaciju.

Korisnički interfejs je najnoviji One UI 5.1, zasnovan na Android 13 operativnom sistemu, ukoliko vam je potrebno da telefon koristite i kao računar, tu je softversko rešenje Samsung DeX, koje se aktivira jednostavnim povezivanjem uređaja sa monitorom ili TV-om.

Cena i dostupnost u Srbiji

Galaxy S23 će se u ponudi naći u konfiguracijama sa 128 GB ili 256 GB interne memorije, dok je Plus model povećao osnovni skladišni prostor i dolazi sa 256 GB ili 512 GB, a sve verzije će imati 8 GB RAM. Važno je napomenuti da Galaxy S23 od 128 GB koristi UFS 3.1 internu memoriju, dok je UFS 4.0 rezervisan za skuplje uređaje.

Prodaja u Srbiji počinje 17. februara kod operatora i maloprodavaca, ali željne kupce će dočekati ne baš beznačajno povećanje cena - najniža cena za Galaxy S23 iznosi 116.999 dinara, a za Plus model je potrebno izdvojiti najmanje 147.999 dinara.

Ipak, oni koji naruče neki od ovih modela do 16. februara dobiće bolju konfiguraciju po istoj ceni, čime će moći da uštede ukoliko su planirali da kupe takve verzije.