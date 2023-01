Ne samo da će novi Samsung Display ekrani moći da se savijaju za 360 stepeni, već će uređaji biti tanji, a nabor na sredini značajno manji.

Izvor: Samsung Display

Ako nešto smeta korisnicima sklopivih telefona, onda su to sigurno debljina uređaja i nabor na sredini unutrašnjeg ekrana. Upravo su ove dvije stvari glavni fokus kompanije Samsung Display, koja je predstavila svoju novu tehnologiju - Flex In and Out, šarku koja omogućava ekranu da se savija za 360 stepeni.

Do sada smo imali priliku da vidimo dva načina preklopa telefona - preklop koji sakriva unutrašnji ekran (npr. Galaxy Z Fold4) i preklop koji proširuje glavni ekran (npr. Huawei Mate Xs 2). Obje vrste uređaja imaju jednu zajedničku stvar, a to je mogućnost korišćenja u preklopljenom stanju. Samsung to omogućava pomoću ekrana poklopca, dok Huawei nudi polovinu glavnog ekrana. Oba načina imaju svoje prednosti i mane, ali jedno je sigurno - Huawei nudi daleko bolje rješenje nabora na sredini ekrana.

Ipak, šta ako se ove dvije ideje spoje, odnosno ako telefon ne mora da se ograniči na samo jedan način preklopa? Upravo je to rješenje kompanije Samsung Display, čija nova šarka može da savija ekran ka unutra, ali i ka spolja, nudeći više opcija za korišćenje nego ranije.

Ova tehnologija, koju možete vidjeti u galeriji ispod, ne nudi samo više slobode, već i omogućava da uređaj bude mnogo tanji od prethodnih Samsung Galaxy Z Fold telefona zahvaljujući uklanjanju zazora šarke. Takođe će nabor biti manje vidljiv, a tvrdi se da bi nova šarka mogla da pomogne pri smanjenju težine samog telefona.

Teško je reći da li ćemo ovog ljeta vidjeti Flex In and Out tehnologiju na Galaxy Z Fold5 uređaju, ali se zaista nadamo da će to biti slučaj, pogotovo ako uzmemo u obzir da su druge kompanije ostvarile veći napredak od Samsung-a na njihovom domaćem terenu.