Korisnici će početkom februara moći da objavljuju tvitove dužine čak 4.000 karaktera.

Izvor: YouTube / The Babylon Bee

U tvitu koji je objavio u nedjelju, Ilon Mask je potvrdio da će se jedna od najprepoznatljivijih, ako ne i najprepoznatljivija karakteristika platforme Twitter promijeniti iz korijena početkom februara.

Jedna od najvećih promjena na ovoj društvenoj mreži se desila kada je Džek Dorsi, bivši izvršni direktor, duplirao broj karaktera koje korisnici mogu da objave u jednom tvitu - sa 140 na 280. Sada, Ilon Mask podiže tu granicu čak 14 puta, sa 280 na 4.000 karaktera.

Ipak, iako najzvučnija, to nije jedina promjena koja stiže na platformu: "Lako prevlačenje lijevo/desno za kretanje između preporučenih i tvitova koje pratite izlazi kasnije ove nedjelje. Bookmark dugme (de facto tihi lajk) u detaljima tvita stiže nedjelju dana kasnije. Dugi tvitovi početkom februara", napisao je novi vlasnik Twitter-a.

Naravno, kao što to obično biva, mnogi korisnici nisu oduševljeni ovom promjenom, a neki su čak prijetili da će "blokirate sve koji budu pisali dugačke tvitove". Nažalost, još uvijek nije jasno da li će ova promjena zahvatiti sve korisnike ili će mogućnost pisanja tvitova do 4.000 karaktera biti ekskluzivno dostupna za one koji plaćaju Twitter Blue pretplatu.