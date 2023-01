Rastom eSIM tehnologije, smanjivaće se upotreba dva pametna telefona.

Prema najnovijem istraživanju kompanije Omdia za treći kvartal 2022. godine, primetan je drastičan pad broja pametnih telefona sa podrškom za samo jednu SIM karticu, kao i tihi rast broja uređaja koji podržavaju eSIM u poslednjih nekoliko godina.

Uspon Dual SIM uređaja

Pre pet godina, 75% pametnih telefona na globalnom nivou podržavalo je samo jednu SIM karticu, dok je 25% uređaja bilo Dual SIM. Ipak, u septembru 2022. godine, situacija se u potpunosti okrenula, jer je samo 15% ukupnog broja pametnih telefona bilo Single SIM, a podrška za dve SIM kartice uzela primat na tržištu.

Ovaj rast Dual SIM pametnih telefona znači da je sve manje potrebe za korišćenjem dodatnog telefona za poslovne potrebe, što će dovesti do smanjenja potražnje za ovim uređajima, odnosno smanjenjem broja uređaja po glavi stanovnika.

eSIM osvaja svet

Smanjenje prodaje pametnih telefona po glavi stanovnika će dodatno biti primetno rastom popularnosti eSIM kartica. Slovo "e" u njenom imenu znači "embedded" (ugrađeno), a na da je SIM kartica elektronska ili virtuelna. Ona i dalje postoji u telefonu, samo je zalemljena bez načina da je uklonite i moguće je programirati.

Jedna trećina pametnih telefona koji se trenutno koriste, pored slota za nano SIM, već ima eSIM. Globalno, 97% svih telefona sada ima slot za nano SIM, dok ostatak čine zastareli uređaji sa micro i mini slotovima. Međutim, u praksi, ovaj broj uređaja koji podržavaju eSIM nije jednak upotrebi ove tehnologije, jer stvarna stopa penetracije eSIM-a veoma mala. To je zato što operatori širom sveta trenutno još uvek podrazumevano nude fizičke SIM kartice, na koje su potrošači možda navikli. Neki operatori čak zahtevaju od svojih korisnika da prvo nabave fizičku SIM karticu pre nego što zatraže prelazak na eSIM. Ovo je proces koji većina potrošača ne shvata, u isto vreme smatrajući da eSIM nudi premalo koristi da bi gnjavaža bila vredna truda.

Više nema potrebe za drugim telefonom

Uprkos gore navedenom, tržište pametnih telefona je pripremljeno i spremno da vrlo brzo pređe na eSIM - čim operatori počnu da upoznaju potrošače sa tehnologijom. Ovo bi takođe omogućilo preduzečima da lako ponude eSIM udaljenim radnicima, kao i poslovnim putnicima da lako pređu na eSIM za putovanja kako bi izbegli troškove rominga. Neki telefoni se sada ček isporučuju bez "fiokice" za SIM, ne ostavljajući korisnicima drugog izbora. Ovo je slučaj sa najnovijim iPhone 14 uređajima u SAD, gde je Apple zamenio prostor za klasičan SIM parčetom plastike. Ukoliko se eksperiment na domaćem tržištu pokaže kao uspešan, moglo bi se desiti da već ove godine u Evropi dobijemo iPhone koji isključivo podržava eSIM.Photo Set as poster photo

eSIM nije ništa novo

Proizvođači pametnih telefona već nekoliko godina tiho dodaju eSIM kartice u svoje uređaje uz malo ili nimalo pompe u medijima. Google je bio jedan od prvih koji je to učinio na svojim Pixel 3 telefonima iz 2018. godine, Apple to čini od 2019, gde američki modeli čak koriste Dual eSIM, Samsung je to učinio 2020. godine, a mnogi drugi proizvođaču su od tada sledili njihov primer.

Prednosti i mane

U zavisnosti od toga koga pitate, postoje različite prednosti i mane eSIM tehnologije. Ona olakšava promenu mreža, promovišući konkurenciju - što je dobro za potrošače, ali loše za operatore. Takođe koristi manje prostora unutar telefona, koji proizvođači mogu iskoristiti u druge svrhe, a kako se ne mogu fizički ukloniti sa telefona, kradljivci ne mogu da sakriju svoju lokaciju. Druga strana eSIM tehnologije je da je u nekim slučajevima prebacivanje usluge između uređaja otežano, pogotovo ako stari telefon ne reaguje (na primer, ako ga ispustite u vodu ili razbijete ekran).

Ovaj pritisak proizvođača će na kraju naterati operatore, koji se još uvek opiru, da počnu da koriste eSIM, pripremajući teren ne samo za bum upotrebe eSIM-a među potrošačima, već i za dalji pad i umiranje dodatnog telefona. Srećom po potrošače u Srbiji, svi domaći operatori podržavaju eSIM.