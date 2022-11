Kako izgleda savitljivi iPhone? Kineski inženjeri su pokušali da daju odgovor upravo na to pitanje.

Izvor: YouTube / Keji meixue

Dugo se šuška o iPhone telefonima na preklop, ali kao što to obično biva, kompanija Apple neće implementirati novu tehnologiju dok ne bude apsolutno sigurna da funkcioniše po njihovim standardima, zbog čega je često predmet podsmeha, kao i "bockanja" sa druge strane tabora.

Ipak, kineska kompanija The Aesthetics of Science and Technology (AST) je objavila da je napravila prvi sklopivi iPhone uz velike modifikacije. Inženjeri kažu da su napravili ovu verziju telefona koristeći rezervne delove Motorola RAZR uređaja, sopstvene 3D štampane elemente i ekran iPhone X telefona, koji je postao fleksibilan zamenom stakla i slojeva za prepoznavanje dodira.

Rezultat je svakako impresivan, ali očekivan - nezvanični sklopivi Apple telefon izgleda kao dete ljubavi iPhone i Galaxy Z Flip uređaja, prepun kompromisa koji dolaze sa prilagođenim dizajnom. Kapacitet baterije je smanjen, bežično punjenje je uklonjeno, otpornost uređaja je gotovo nepostojeća, a kada se sklopi, ovaj telefon ostavlja ogromnu prazninu. Pogledajte kako izgleda:

Izvor: YouTube / Keji meixue

Najnovije glasine tvrde da bi kompanija Apple mogla već sledeće godine da predstavi svoj prvi sklopivi uređaj, ali da to zapravo uopšte neće biti iPhone, već model koji je sličniji iPad tabletima. Naravno, ostaje nam da vidimo da li će se to i ostvariti, ali kineski inženjeri su nam dali odličan uvid u to kako bi mogao da izgleda Apple uređaj na preklop.