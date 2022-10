Ako vam je pet minuta reklama tokom filma OK i ne smeta vam 720p rezolucija - imamo lepu vest!

O Netflix tarifi sa reklamama priča se već dosta dugo, čak je i kompanija sama nekoliko puta napomenula da će uskoro uvrstiti i to u ponudu.

Taj dan je došao i od 3. novembra će Netflix prvi put na teritoriji SAD, a potom i na svim drugim teritorijama ponuditi profil na mesečnom nivou sa reklamama, koji će u SAD koštati 6,99 dolara, a cena u drugim regionima biće najavljena naknadno, pred dolazak u svaku od zemalja.

Netflix sa reklamama sadržaće klasične video oglase u trajanju od 15 do 30 sekundi i to pre, za vreme i nakon filma ili serije. Što se količine tj. dužine trajanja reklama tiče, CNBC je, pozivajući se na svoje izvore, objavio da će Netflix sa reklamama imati od četiri do pet minuta reklama po sadržaju. Nažalost, nije isto da li je u pitanju epizoda serije ili film, ali CNBC ne kaže da li od dužine sadržaja koji se gleda zavisi i dužina trajanja reklama.

Netflix Basic with ads je zvanično ime nove tarife i u njeno praćenje biće uključena i kompanija Nielsen, koja će nadzirati kvalitet i kvantitet oglasa od 2023. godine, a proizvođači sadržaja - serija, filmova, animiranih filmova i dokumentaraca - moći će da plate dodatno da se na njihovim sadržajima ne pojavljuju reklame, a svakako će moći da utiču na to koja vrsta reklama će se prikazivati tokom emitovanja.

Nažalost, Basic with ads podržavaće samo 720p rezoluciju!

Netflix je najavio da će se do kraja 2022. godine Basic with ads tarifa pojaviti u Meksiku, Kanadi, Brazilu, Australiji, Francuskoj, Nemačkoj, Japanu, Južnoj Koreji, Velikoj Britaniji i Španiji, a da će ubrzo nakon njih uslediti premijera nove tarife i na svim drugim teritorijama na kojima se Netflix prikazuje.

Ostaje nam da vidimo koliko će koštati Netflix Basic with ads u Srbiji, ali ohrabruje najava da će u SAD cena biti 3 dolara niža od HBO Max sa reklamama, koji kod nas nije ni dostupan još uvek, kao i za dolar niži od Disney+ sa reklamama, koji svakako u Srbiji ni nema srpski jezik, pa ni reklame…

Da li ćete vi koristiti Netflix Basic with ads?