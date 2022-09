Ovo je samo kratak uvod u ono što nas čeka u sledećoj HBO Originals seriji koju jedva čekamo da gledamo!

Izvor: HBO

Američki kablovski gigant HBO, pre više od dve godine je najavio da će jedna od najboljih igara koja se ikada vrtela na Sony konzoli, ako ste je kupili u omotu, dobiti svoju televizijsku adaptaciju.

Preciznog datuma premijere The Last of Us serije još uvek nema (2023. je jedina informacija po tom pitanju), ali smo makar dobili kratku najavu od manje od dva minuta.

Glavne uloge Džoela i Eli poverene su Pedru Paskalu (Igra Prestola, Mandalorian) i Beli Remzi (Igra Prestola).

Od ostalih likova, Tomi je poveren Gabrijelu Luni (Terminator iz onog poslednjeg nesrećnog filma), dok će Tesu tumačiti Ana Torv (iz vrhunskog i neprežaljenog Mindhunter-a). Scenario potpisuju ko-autor igre Nil Drakman iz studija Naughty Dog i Kreg Mazin, mastermajnda serije Černobilj.

Vidi opis Objavljen prvi trejler The Last of Us serije! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HBO Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: HBO Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: HBO Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: HBO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: HBO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: HBO Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: HBO Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: HBO Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: HBO Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: HBO Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: HBO Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: HBO Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: HBO Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: HBO Br. slika: 14 14 / 14

Uobičajeno za HBO, prva sezona će imati 10 epizoda, a u najavi koja sledi imamo priliku da vidimo odvratne zombije, na čelu sa jednim koji izgleda posebno jezivo (može li to biti glavni od njih?), klokotanje živih mrtvaca, razorenu i opustošenu gradsku sliku i dosta emocija svakog od prikazanih likova u njihovim bljeskovima kroz trejler.

Istina je da jedva čekamo da gledamo seriju, a izgleda da ćemo u isto vreme igrati i The Last of Us Part I PC igru, ako je verovati Twitter "tasterima"…

Da li vam se sviđa trejler koji vidite?