Kompanija SeaTwirl je predstavila S2x, sledeću generaciju vjetroturbina.

Izvor: SeaTwirl

Westcom, Norveška grupa za brodogradnju, sklopila je dogovor sa švedskom kompanijom SeaTwirl o postavljanju vjetroturbina sa vertikalnom osovinom u Sjevernom moru. Ova turbina sa vertikalnom osovinom bi mogla da otpočne novu eru elektrana na vodi.

U sjevernom moru se takođe nalazi i najveća svjetska vetroelektrana na vodi, Hornsea 2, koja je nedavno puštena u rad. Ipak, kako turbine koje se koriste u ovim projektima postaju sve veće, očekuje se da će isplativost platforme opasti, jer će troškovi rasti sa izgradnjom na većim dubinama.

Vjetroturbine sa vertikalnom osovinom (VAWT) nude niz prednosti u odnosu na konvencionalne. Klasične vjetroturbine se oslanjaju na sofisticirane instrumente koji im govore iz kog smjera dolazi vjetar i gdje da se usmjere za maksimalnu proizvodnju energije. Turbinama VAWT sistema nisu potrebni takvi instrumenti, jer može da iskoristi vjetar iz svih smjerova.

Takođe, pošto sve komponente tradicionalnih vjetroturbina moraju biti sastavljene na vrhu, tornjevi koji ih drže moraju biti jaki i izgrađeni sa ogromnim kontrategovima.

Kompanija SeaTwirl se bavi proizvodnjom VAWT sistema od 2012. godine, a njen prototip vjetroturbine visok 13 metara proizvodi energiju poslednjih sedam godina. Jednostavan dizajn se sastoji od tri lopatice postavljene na plutajući stub koji ima teško dno i služi kao kobilica. Kako turbina hvata vjetar, cio stub se okreće, a generator koji se nalazi ispod stvara struju.

Sada je kompanija predstavila svoju vjetroturbinu sledeće generacije, nazvanu S2x, koju opisuje kao 30 puta veću od svog prototipa. Stub nove turbine će se uzdići 55 metara iznad površine vode i dopiraće do 80 metara dubine. Turbine su dizajnirane da automatski prekinu proizvodnju energije kada brzina vjetra pređe 25 m/s, iako mogu da izdrže brzinu do 50 m/s, odnosno uragan druge kategorije.

Svaka turbina ima kapacitet za proizvodnju električne energije od 1 MW, a kompanija tvrdi da će njena cijena energije biti manja od 50 dolara/MWh, što je izjednačava sa cijenom vjetroelektrana na kopnu.

Westcon planira da postavi prvi S2x do 2023. godine. Vjetroturbina će biti testirana u periodu od pet godina, nakon čega SeaTwirl planira da skalira svoje turbine do 10 MW, a zatim i do 30 MW.