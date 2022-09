Scenarista serije otkrio tužne vesti.

Izvor: Netflix

Netflix streaming platforma, između ostalog, za sezonu jesen/zima 2022 najavila je i povratak serije The Crown (nikad zvanično nije prevedena na srpski) u petoj sezoni, a ubrzo je objavljeno i da će serija imati i šestu sezonu.

Nažalost, zbog smrti kraljice Elizabete II doći će do prekida snimanja serije u znak poštovanja prema kraljevskoj porodici i svemu onome što je jedna od najdugovečnijih vladarki ikad predstavljala za Veliku Britaniju, ali i čitav svet.

“The Crown je ljubavno pismo njoj lično i nemam više ništa da dodam u ovom trenutku - samo ćutanje i poštovanje. Smatram da ćemo prestati sa snimanjem iz poštovanja prema njoj“, rekao je Piter Morgan, koji je scenarista ne samo serije The Crown za Netflix, nego i filma The Queen, u kojem je glavnu ulogu igrala Helen Miren.

Kad je serija The Crown debitovala 2016. godine na Netflix platformi Stiven Daldri, jedan od njenih tvoraca i reditelj prvih nekoliko epizoda rekao je da će se ovako nešto desiti, ukoliko dođe do smrti kraljice Elizabete II tokom snimanja serije. “Niko od nas ne zna kad će doći taj čas, ali kad se to desi jedina prava stvar koju serija može da uradi da bi joj odala počast jeste da se prekine snimanje na neko vreme, koje neće biti kratko“, rekao je Daldri.

Serija The Crown ušla je u produkciju i snimanje šeste sezone, koji će očigledno biti pauzirani na neodređeno vreme, što znači da verovatno i neće biti dostupna za sledeću Netflix jesenju sezonu, što nije dobro za Netflix, koji je u padu i sa brojem korisnika i sa zaradom.