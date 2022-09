Cena novih iPhone-a ostaje ista samo u SAD, Kanadi i Kini, ostatak sveta će Apple pametne telefone plaćati znatno više.

Ceo svet je 7. septembra pratio "Far Out" događaj na kom je kompanija Apple, između ostalog, prestavila četiri nova iPhone uređaja - iPhone 14 i 14 Plus, kao i iPhone 14 Pro i 14 Pro Max.