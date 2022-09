Kompanija Apple je zvanično predstavila nove iPhone Pro uređaje.

Kompanija Apple je na svom "Far Out" događaju predstavila nove iPhone uređaje. Kao što se i očekivalo, iPhone Mini je zamijenjen iPhone 14 Plus modelom sa ekranom od 6,7 inča, a ne-Pro telefoni nisu donijeli mnogo novina. Ipak, ono najbolje što Apple može da ponudi je svijetu predstavljeno u obliku iPhone 14 Pro i iPhone Pro Max uređaja.