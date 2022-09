Prema tvrdnjama TrendForce analitičara, iPhone 14 će biti jeftiniji za 50 dolara u odnosu na prošlu godinu.

Ostalo je još malo vremena do "Far Out" događaja kompanije Apple na kom će biti lansirani najnoviji iPhone uređaji, između ostalog. Glasine o iPhone 14 modelima su počele da kruže i prije nego što je prethodni model izašao, ali što smo bliže zvaničnom predstavljanju, to ih ima sve više.