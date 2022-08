Apple želi da poveća svoje prihode, a jedan od načina na koji će to učiniti je značajno povećanje broja reklama u svojim aplikacijama.

Izvor: Pexels

Čini se da trenutno najvrednija kompanija na svetu proširuje svoje reklamne poslove radi daljeg rasta prihoda. Uvođenjem reklama u više unapred instaliranih aplikacija na iPhone i iPad uređajima, Apple planira da značajno poveća svoj trenutni godišnji prihod od reklama sa 4 milijarde dolara na "dvocifrene" milijarde.

Apple trenutno ima prilično ograničenu primenu reklama na iOS operativnom sistemu, koja obuhvata reklame za pretragu u App Store kao način da programeri promovišu svoje aplikacije, kao i reklame unutar prve strane aplikacije Stocks and News.

Međutim, izgleda da je reklamna strategija kompanije ubačena u šestu brzinu, jer Apple planira značajno povećanje godišnjeg prihoda od reklama uz širenje na nova mesta na iPhone i iPad uređajima. Potencijalni kandidati za ove reklame uključuju aplikacije Apple Maps, Books i Podcasts. App Store će takođe uskoro dobiti više oglasa.

Što se tiče Apple Maps aplikacije, reklame zasnovane na pretrazi se navodno interno testiraju i prate implementaciju nalik Yelp servisu, koji omogućava preduzećima koja plaćaju da budu rangirana na vrhu lokalnih lista. Za Apple Books i Podcasts aplikacije, korisnici bi mogli da vide da se izdavači, odnosno autori koji plaćaju, pojavljuju na višim mestima u rezultatima, kao i da se pojavljuje u reklamama postavljenim u drugim oblastima ovih aplikacija.

Kako tvrdi Bloomberg, primena "Ask App Not To Track" funkcije je drastično uticala na prihod preduzeća i developera trećih strana. Dok su ovi drugi morali da ponovo razmisle o svojoj strategiji oglašavanja, jer korisnici iPhone uređaja imaju tendenciju da ne dozvole aplikacijama da ih prate, to potencijalno ostavlja neravnopravan teren za reklamni biznis kompanije Apple, koji bi mogao da izazove nekoliko antimonopolskih tužbi.

Više reklama u iOS ekosistemu bi takođe moglo da rizikuje pojeftinjenje iPhone brenda, jer vlasnici imaju tendenciju da troše više za čisto, nenametljivo iskustvo. Pored plaćanja pretplate za mnoge postojeće Apple aplikacije i usluge, potreba da se vide reklame na više aplikacija će verovatno otežati kompaniji da opravda premijum cenu iPhone uređaja.