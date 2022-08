Apple je podelio par trikova kako da pomoću iPhone telefona pravimo bolje fotke i video, a vi ih iskoristite i za svoj telefon!

Izvor: Apple

Ako imate iPhone super za vas, vi samo treba da ispratite savete korak po korak i da oslobodite svoju kreativnost koja je sigurno tu negde, u vama.

Ako nemate iPhone - nikom ništa, primenite sve ove savete jedan po jedan i na svom Android ili Huawei telefonu, samo potražite iste pomenute opcije, ali pod drugim imenom.

Kompanija Apple je napravila novu turu YouTube video saveta kako da lakše i bolje napravimo odlične Reels, Shorts ili uopšte kratke video snimke, kako da ih lako montiramo i profile na društvenim mrežama učinimo lepšim.

Ovo nije varanje i iskrivljivanje realnosti, ne daj bože menjanje ličnog opisa kojim danas mnogi (totalno nepotrebno) pribegavaju, ovo su praktični saveti kako da jednostavno napravite bolji sadržaj za društvene mreže sagledavanjem okruženja iz drugog ugla i stavljanjem naglaska na detalje i nove perspektive.

Kako da napravite sjajne kratke video klipove

Apple koristi Cinematic režim, ali vi, ako nemate iPhone, koristite opciju otvor blende ili portretni režim fotografisanja tj. snimanja da biste napravili iste ove efekte. Ne brinite za boje, jer su u ovom videu one "napržene" do maksimuma, a video je toliko ispeglan u postprodukciji da je to neprirodno - Apple je takav, kralj marketinga i šminke i svaki njihov video je gotovo neprirodno sređen.

Koristite lagane prelaze, bez puno cimanja kamere. Koncentrišite se na uspravan režim fotografisanja i snimanja, jer to sad i Instagram voli, snimajte i slikajte detalje i koristite pozadinu tako da upotpuni vaša dela, ali ne zaboravite da bi trebalo da subjekat ili objekat uvek budu metar, dva od pozadine kako bi se dobio kvalitetniji boke efekat. Koristite opciju kontinuiranog praćenja subjekta ili objekta tj. zaključajte fokus na njih (ako to vaš telefon tj. njegova kamera omogućava).

I za fotkanje i za snimanje koristite najčešće glavnu kameru, jer ona ima najbolje karakteristike, a kadar komponujte udaljavanjem i približavanjem subjektu ili objektu snimanja, pa čak i korišćenjem optičkog zuma. Ređe to činite makro ili ultraširokougaonom kamerom, jer su one po tradiciji dosta hardverski slabije od primarne ili primarnih kamera (u zavisnosti kakav telefon koristite).

Prilikom montaže prvo napravite izbor najboljih sadržaja i označite ih kako biste ih u aplikaciji za montažu lakše prepoznali u moru sličnih koje ste napravili ponavljajući snimanje ili slikanje. Ne morate da koristite pomenutu iPhone aplikaciju u videu, jer svaki telefon ima aplikaciju za montažu (na Samsung i Xiaomi telefonima Video editor je deo galerije, na Huawei telefonima je to Petal Klips, a vi svakako znate na svom telefonu za ostale brendove šta vam je na raspolaganju). Napravite raspored kako vam odgovara, isključite zvuk i dodajte drugu muzičku podlogu, pa kliknite na Render da se video spakuje.

To je to, podelite ga sa svima na svojim društvenim mrežama i ne zaboravite da proverite koliko je maksimalna dužina Reels, Shorts i TikTok snimaka, da video ne bi bio prekinut pre kraja.

Kako da napravite sjajne fotografije

U drugom videu Creative Projects ekipa je nakon Los Anđelesa već u Meksiko Sitiju i bave se fotkanjem na drugačiji način. Opet je sve na iPhone 13 telefonima, ali opcije koje se koriste u videu dostupne su i svim Android korisnicima, jer nijedna nije jedinstvena samo za Apple.

Smanjivanje ili povećavanje ekspozicije na ekranu postoji od vajkada, kao i sređivanje kontrasta ili uzastopno okidanje fotografija (Burst mode) od kojih ćete kasnije izabrati "najdramatičniju" kako to Apple kaže. Toplina boje, zasićenje i druge opcije uređivanja fotki na telefonu dostupni su i vama, čak i da ne koristite iPhone, zato samo otvorite Photo Editor i prionite na posao.

Deljenje albuma tj. fotografija je opcija koja je Android korisnicima moguća kroz Google Photos ili na neki drugi način kroz Galeriju ili Fotografije meni, pa se za taj deo raspitajte na svom telefonu.

Zlatni sat svakog dana počinje oko sat vremena pre zalaska sunca i daje odsjaj i senke kakve ne mogu da se vide u drugim delovima dana. Ako i ovde želite da dodate malo drame fotkama koristite zamućenje pozadine tokom režima portreta, povećajte otvor blende i u Photo Editor-u koristite pojačanje crne boje, promenite osvetljenost fotke i igrajte se sa senkama. Sve ove opcije imaju baš svi telefoni, ne samo iPhone - čisto da napomenemo još jednom :)

Otvor blende menjajte direktno tokom fotografisanja, a neki telefoni to mogu da vam ponude i nakon slikanja, kroz foto obradu u galeriji ili aplikaciji za obrađivanje fotografija.

Kad padne mrak nemate puno sreće, ako vaš telefon nema kvalitetnu kameru i još bolji noćni režim. Ipak, dajte sve od sebe da slike ispadnu što zanimljivije, jer nekad je kompozicija fotke mnogo jači doživljaj od njenog kvaliteta i to koristite obilato, svaki put kad vam se ukaže prilika. "Zadržite dah" kaže simpatična Majra u ovom videu, a zapravo misli na osnovni postulat noćnog fotografisanja koji vodi do dobrih fotki - držite ruku mirnom, čvrstom i pomerajte se što manje! Slikanje noćnih fotki traje i do pet sekundi, u zavisnosti od osvetljenja u okruženju i za to vreme ruka mora da bude ukočena non-stop.

Saturacija tj. zasićenost boje, kontrast i toplina boje su opcije koje ne smete da zaboravite nakon okidanja, pa ih koristite za direktnu obradu na ekranu telefona, pre primenjivanja filtera na društvenim mrežama, koji vam neće ni biti potrebni - #NoFilterNeeded zar ne?!

Izađite napolje, opustite se i tražite uglove koje do sada niste. Biće super, videćete!

Sve ove fotografije nastale su iPhone telefonima, a napravili su ih ljudi poput vas, samo su malo više vežbali, pogledajte: