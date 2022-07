Zbog nove Google Maps funkcije više nećete morati da brinete da li su vaši bližnji stigli na odredište.

Izvor: SMARTLife

Ako se ovog leta okupljate sa porodicom ili prijateljima i želite da kada svi stignu i vrate se kući, onda novo ažuriranje Google Maps aplikacije ima pravu nadogradnju za vas. Aplikacija će vam uz pomoć Location sharing funkcije poslati obaveštenje gde se nalaze ljudi koji dele svoju lokaciju sa vama.

Nova funkcija deljenja lokacije uklanja brigu o tome kada će svi stići do odredišta, tako što vas obaveštava kada se prijatelj ili član porodice pojavio ili napustio mesto, sve dok dele svoju lokaciju sa vama. Ovo može da bude veoma korisno za roditelje koje zanima da li se dete vratilo kući sa treninga ili stiglo na željenu destinacuju, ako negde putuje.

Kako se aktivira Location sharing

Ukoliko želite da podelite svoju lokaciju, u aplikaciji pritisnite na plavi kružić (svoju lokaciju) i odaberite Share location. Nova kartica će vam ponuditi da odaberete koliko vremena želite da delite svoju lokaciju - do jednog dana ili dok sami ne isključite deljenje - kao i osobe sa kojima želite da je podelite. Nakon toga, osoba koju ste odabrali će dobiti obaveštenje o deljenju.

Ukoliko želite da se lokacija deli sa vama, potrebno je da ta osoba učini prethodni korak. Nakon toga, odaberite ikonu profila i dodirnite opciju Location sharing i odaberite osobu. U tom odeljku možete videti ko aktivno deli lokaciju sa vama, kao i neaktivne osobe koje su to prethodno učinile. Dodirnite Add kako biste dodali odredište, a zatim odaberite tu adresu i izaberite kada želite da primite obaveštenje - kada ta osoba stigne ili napusti lokaciju (arriving ili leaving).

Osoba od koje ste zatražili obaveštenje o lokaciji će dobiti upozorenje da ste dodali adresu. Kada ta osoba ode ili stigne na navedeno mesto, bićete obavešteni o tome.

Kako se deaktivira Location sharing

Ako primite upozorenje da neko želi da bude obavešten kada stignete ili napustite lokaciju, a ne želite da primaju takva obaveštenja, funkciju možete deaktivirati. To ćete učiniti odabirom obaveštenja, a zatim ćete isključiti opciju Allow recipients to add notifications.

Kada ovo uradite, osoba više neće moći da prima dodaje notifikacije o vašem dolasku ili odlasku. Takođe, neće biti obavešteni da ste im ovu mogućnost uskratili.

Kada će nova funkcija biti dostupna

Google Maps ažuriranje koje donosi deljenje lokacije je dostupno već danas za Android i iOS korisnike. Ukoliko vam funkcija nije dostupna, proverite da li imate najnoviju verziju aplikacije.