Decenijski niz neprekidnog rasta prihoda je okončan.

Izvor: Unsplash

Facebook je za drugi kvartal ove godine objavio pad prihoda od 28,8 milijardi dolara, što je njihov prvi pad u poslednjih 10 godina, predviđajući da bi rast u trećem kvartalu mogao još više da padne. Ukupna dobit njene matične kompanije, Meta, pala je za 6,7 milijardi dolara, dok je odeljenje Reality Labs, odgovorno za izgradnju metaverzuma Marka Cukerberga, izgubilo 2,8 milijardi dolara u ovom tromesečju.

Iako se očekivao prvi pad rasta prihoda na Volstritu u izveštaju o zaradi, to potvrđuje koliko je poslovanje kompanije Meta brzo postalo izazovno na svim frontovima. "Ask app not to track" (Zamoli aplikaciju da ne prati) funkcija na iPhone uređajima je učinila njihove reklame manje efikasnim, koštajuću kompaniju Meta 10 milijardi dolara prihoda od reklama samo prošle godine. Sada je ekonomija koja brzo usporava dovela do toga da oglašivači povuku svoju potrošnju.

U međuvremenu, u svom nastojanju da se takmiči sa TikTok platformom, Meta reorganizuje Facebook i Instagram kako bi stavila naglasak na kratke video snimke i objave koje njen sistem preporučuje ljudima. U razgovoru sa analitičarima, Cukerberg je rekao da će se procenat sadržaja koji ljudi vide, od naloga koji ne prate, udvostručiti sledeće godine. Stvaranje veštačke inteligencije koja je potrebna da se to dogodi je skupa investicija, tvrdi Cukerberg.

Iako prihodi kompanije Meta opadaju, ona je uspela da poveća broj dnevnih korisnika na 1,97 milijardi, preokrenuvši zabrinjavajuči pad. Meta je izvestila da 2,88 milijardi ljudi sada koristi neku od njihovih aplikacija svaki dan, što je povećanje od 4% u odnosu na pre godinu dana.