CHIPS predlog je odgovor na sve veće strahove o kineskoj invaziji na Tajvan

Izvor: SmartLife / Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

Đina Raimondo, američka ministarka trgovine, upozorila je na potencijalno katastrofalne posledice ako SAD budu odsječene o tajvanske industrije proizvodnje čipova na koju se oslanjaju. Ukoliko bi se košmarni scenario ostvario, SAD bi se suočile sa "dubokom i trenutnom recesijom".

Nakon glasanja u Senatu ove nedelje, gdje je predlog CHIPS prošao u sledeću fazu, Raimondo je, gostujući na CNBC televiziji, govorila o velikom oslanjanju SAD na Tajvan i kompanija kao što je TSMC za svoje poluprovodnike.

"Ako dozvolite sebi da razmislite o scenariju u kom Sjedinjene Države više nemaju pristup čipovima koji se trenutno proizvode na Tajvanu, to je zastrašujući scenario", rekla je Raimondo. "To je duboka i trenutna recesija. To je nemogućnost da se zaštitimo pravljenjem vojne opreme. Moramo da napravimo ovo u Americi. Potrebna nam je proizvodna baza koja proizvodi ove čipove, barem dovoljno čipova, ovdje na našim obalama, jer inače, jednostavno ćemo biti previše zavisni od drugih zemalja".

CHIPS predlog će ponuditi 52 milijarde dolara subvencija kompanijama za pomoć u stvaranju novih fabrika u SAD, osim ako navedene kompanije ne rade ili planiraju da se prošire na neprijateljske zemlje poput Kine. Bilo kojoj kompaniji koja želi da koristi novac iz fonda neće biti dozvoljeno da prave čipova na 28 nm ili manjem procesnom čvoru u azijskoj zemlji.

Oko 90% najsavremenijih čipova u svijetu se proizvodi u TSMC fabrikama, što je statistika koja je dovela do upozorenja o tome šta bi se desilo ako bi Kina izvršila invaziju na ostrvo koristeći vojnu silu, potez za koji je rekla da ne bi oklijevala da učini, ukoliko bi smatrala da je to potrebno.

"Tajvan nije stabilno mjesto", rekao je Pat Gelsinger, šef kompanije Intel, krajem prošle godine. "Peking je ove nedelje poslao 27 ratnih aviona u zonu protivvazdušne odbrane Tajvana. Da li se zbog toga osjećate prijatnije ili manje prijatno?"

Strah od toga šta bi se moglo dogoditi ako Kina izvrši invaziju na Tajvan pojačao se prošlog mjeseca kada je Čen Venling, glavni ekonomista u kineskom centru za međunarodnu ekonomsku razmenu, rekao da ako SAD i Zapad ikada uvedu destruktivne sankcije Kini, poput onih koje su uvedene Rusiji, odgovor bi morao biti povratak Tajvana i zauzimanje kompanije TSMC.