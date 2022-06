Fanovi The Last of Us igre su imali šta da čuju na Summer Game Fest događaju.

Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot

PlayStation i Naught Dog su na Summer Game Fest događaju obradovali mnoge fanove. Zvanično su otkrili rimejk popularne The Last of Us igre, nazvan The Last of Us Part 1, kao i nove informacije o seriji koja se snima za HBO.

Prošle godine su počele da kruže glasine da Naughty Dog radi na rimejku originalnog The Last of Us za PlayStation 5. Iako je ova vest zbunila neke fanove, s obzirom da prva igra u franšizi nije stara ni 10 godina, sam developer je sada zvanično potrvrdio da se igra vraća na PS5 ovog septembra, kao i daće u jednom momentu biti objavljena za PC - što potvrđuje promenu fokusa u poslovnoj politici kompanije Sony.

Nil Drakmen, jedan od predsednika Naughty Dog studija, je objasnio da je tim želeo da rimejk bude definitivna verzija igre, koja "nije opterećena nikakvom tehnologijom". To se odnosi na ubedljivije animacije lica (koristeći originalan performans) i novu veštačku inteligenciju.

Prema developeru, rimejk The Last of Us igre će biti "potpuna revizija originalnog iskustva", sa "modernizovanim gejmplejem, poboljšanim kontrolama i proširenim opcijama pristupačnosti". Pored toga, studio kaže da ćemo se "osećati uronjenim u poboljšane efekte, kao i u poboljšano istraživanje i borbu".

Vidi opis FEŠTA ZA THE LAST OF US FANOVE: Rimejk originalne igre stiže na PS5 i PC, detalji o seriji, potvrđena i multiplayer igra Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube / PlayStation / Screenshot Br. slika: 8 8 / 8

The Last of Us Part 1 će takođe uključivati Left Behind DLC, nezavisno od toga koju verziju igre izaberete.

Nemojte se nadati da ćete proći jeftino. Igra nije remaster, već rimejk u punom smislu te reči, i koštaće 70 dolara.

Multiplayer

Dobili smo informacije i o dugo očekivanoj multiplayer igri, čije dešavanje će biti smešteno u The Last of Us svet.

A small glimpse into big things@Naughty_Dog's biggest online experience is coming. More news next year...#TheLastofUspic.twitter.com/tzDP7gEj94 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann)June 9, 2022

Igra je originalno trebala da bude multiplayer režim za The Last of Us Part 2, ali je ambicija tima evoluirala u nešto mnogo veće od početne ideje. "Ova igra je velika", rekao je Drakmen. "Velika je kao bilo koja naša igra na kojoj smo radili, a na neki način i veća."

Potvrđeno je da će igra imati svoju priču, ali na ime, kao i na druge detalje, ćemo morati da sačekamo sledeću godinu.

Serija

Drakmen je takođe dao nove informacije o seriji koja se snima za HBO, kao i sliku glavnih glumaca - Pedra Paskala i Bele Ramzi. Scena na slici je iz epizode koju je on režirao.

Izvor: HBO

Drakmen takođe na scenu doveo glumce koji su pozajmili glas Džoelu i Eli u igri, a oboje će imati uloge u novoj seriji, ali ne kao Džoel i Eli. Drakmen, ipak, obećava da će uloge biti značajne, a ne usputne.