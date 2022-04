Praznici pred nama i sve lepši dani pravi su mamac za putovanja po zemlji, regionu i svetu - iskoristite zato ove savete da putujete lepše i prijatnije.

Bez obzira na to što prave "brdo" malih i ozbiljnih problema svima koji ih koriste, Google Maps ostaju i dalje izbor broj jedan mnogih korisnika.

Situacija s navigacijom i u našoj zemlji se drastično promenila i imamo odlične aplikacije za navigaciju, koje nisu Google Maps i koje govore srpski, ali s obzirom na to da su Google mape i dalje najpopularnije ovog puta ćemo se baviti upravo njima.

Uz nove mogućnosti i dodate opcije, koje donosi Google-ova navigacija uštedećete novac, bolje ćete se koordinisati s prijateljima i porodicom, a svoje putovanje isplaniraćete kao pravi profesionalac.

Tu su i opcije za saobraćaj uživo, praćenje kretanja prijatelja, korišćenje mapa bez interneta u nekim trenucima, kao i dosta zanimljivih opcija koje su upravo dodate u Google Maps, a koje smo vam detaljno objasnili u nastavku.

Vaše je samo da se posvetite putovanju par minuta pre no što ga započnete i uživate u vožnji...

Uštedite i dinare i evre dok putujete

Uz vrtoglav i konstantan rast cena benzina i dizela pomaže i najmanja razlika po litri. U trenucima kad se zaustavite na pauzi iskoristite je i za traženje obližnjih benzinskih pumpi i uporedite njihove cene kako biste dobili najbolju ponudu. Ne zaboravite da su cene goriva duž autoputa obično više u odnosu na one u gradu, pa se za benzin pobrinite i pre samog putovanja za njegov najveći deo.

Takođe, uštedite potrošnju goriva direktno zahvaljujući Google Maps aplikaciji, koja vam pomaže da vaš rezervoar bude pun što duže preporučujući vam najbržu i rutu sa najmanje zastoja i prepreka. Kako biste uključili rute s uštedom goriva dodirnite tri tačke na ekranu s uputstvima za navigaciju, zatim dodirnite Opcije rute i uključite Preferiraj rute s uštedom goriva.

Da biste koristili ovu opciju morate ažurirati Google Maps na najnoviju verziju ili koristiti beta verziju aplikacije instalirane preko zvaničnih Google izvora - Play ili App Store.

Izbegavajte putarine i naplatne rampe

Izbegavajte sve puteve s naplatom putarine prilikom navigacije do odredišta. Kako biste izbegli plaćanje i uživali u vožnji lokalnim putevima, koji su obično mnogo živopisniji i zanimljiviji, jednostavno dodirnite tri tačke u gornjem desnom uglu uputstava na Google Mapama, da biste odabrali opcije rute, i potvrdite "Izbegavajte autoputeve" (Avoid highways).

Uskoro će Google početi da prikazuje procenjenu cenu putarine pre nego što počnete sa navigacijom, kako bi vam pomogao da znate koliko će vas putovanje tačno koštati i da uštedite. Ova opcija trebalo bi u Srbiji da proradi do leta - taman pred putovanja na more do Crne Gore, Grčke i drugih destinacija. Lepo je znati koliko da spremite za putarinu i koliko će vas dolazak do odmarališta tačno koštati.

Mudro iskoristite vreme

Odredite najbolje vreme za polazak: intenzitet saobraćaja prema popularnim odredištima, poput plaže po savršenom letnjem danu, može biti nepredvidiv. Kako ne biste zaglavili u gužvi veći deo vožnje, unesite vreme kada želite da krenete ili da stignete, pa ćete i saznati koliko će vam trebati dok stignete do odredišta.

Pronađite korisne informacije i uštedite dragoceno vreme: nakon što stignete na odredište iskoristite informacije o popularnim satima i zauzetosti uživo da vidite kad su restorani, kafići ili atrakcije i spomenici najposećeniji, kako biste mogli da znate gde da idete u koje vreme i da li ćete pronaći slobodan sto brzo ili teško.

Takođe, možete upotrebiti i opciju prikaza popularnih jela kako biste brzo saznali koji su to specijaliteti koje morate probati i koje lokalne favorite ne smete propustiti na jelovniku.

Svakako - aktivirajte opciju saobraćaja uživo, koji je dostupan za Srbiju, region i Evropu. Zeleno su prohodni putevi, narandžasti i žuti su solidno opterećeni i crvenom su prikazani putevi sa stajanjem ili zastojima. Takođe, crvenim znakom su obeleženi svi privremeno zatvoreni putevi i oni koji se rekonstruišu. Da biste videli saobraćaj uživo kliknite na slojeve mape u gornjem, desnom uglu, pa odaberite Saobraćaj u Detalji mape odeljku.

Brža uputstva za iPhone korisnike

Novi Google widget za pinned (prikačeno) putovanje omogućava vam pristup čestim putovanjima koja su označena na kartici Go odmah s vašeg početnog ekrana vašeg iPhone-a, tako da možete da vidite svoje procenjeno vreme dolaska na odredište, sledeće polaske za putovanja javnim prevozom i predloženu rutu za putovanja. Kako biste dodali widget prvo proverite imate li najnoviju verziju aplikacije Google Maps, koja vam je neophodno za ovo.

Dodirnite i držite widget ili prazno područje na početnom ekranu dok se vaše aplikacije ne potresu, a zatim dodirnite "dugme za dodavanje" u gornjem, levom uglu. Kada pronađete aplikaciju Google Maps odaberite je, pređite prstom kako biste odabrali widget, a zatim dodirnite "Dodaj widget".

Planirajte kao profesionalac

Putovanje možete planirati kao grupa, a savetuje to čak Google na svojem blogu. S grupnim popisima u Google Maps aplikaciji planiranje s prijateljima ili prijateljima je jednostavno i delotvorno što vam daje mogućnost da zajedno kreirate plan aktivnosti na odmoru dodavanjem mesta na koja možete otići i stvari koje možete raditi kao grupa.

Bonus savet: možete podeliti svoju lokaciju u stvarnom vremenu sa svojom grupom kako biste se lakše pronašli ako se razdvojite ili kad odlučite da napravite iznenadnu pauzu, pa da svi znaju gde ste.

Ako vam se dogodi da na nekom području nema signala, ne brinite. Uputstvima možete da pristupite i dok je vaš mobilni telefon van mreže i kad je nedostupan. Unapred preuzmite kartu područja kako biste i dalje mogli da pristupate uputstvima i navigaciji turn-by-turn (od skretanja do skretanja) čak i ako se ne možete povezati s internetom.

Vaše omiljene trikove i Google Maps savete čekamo u komentarima - pomozite i vi drugima!