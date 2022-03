Projekat je poneo ime Skyway, a krajnji cilj mu je da stvori okruženje u kojem bi različite kompanije mogle da ponude usluge prevoza robe vazdušnim putem.

Britanski konzorcijum predvođen kompanijom Altitude Angel predstavio je nedavno plan za regularno letenje ovakvih letelica, što bi moglo da bude rešenje.

Ideja se zasniva na nečemu što već zovu auto-putem za dronove, a u pitanju je linija od 250 kilometara koja bi povezivala nekoliko gradova u Velikoj Britaniji.

Ako se ideja pokaže kao uspešna, plan je da se vazdušni put proširi tako da poveže još više naseljenih oblasti.

Projekat je poneo ime Skyway, a krajnji cilj mu je da stvori okruženje u kojem bi različite kompanije mogle da ponude usluge prevoza robe vazdušnim putem. Letelice bi mogle da se vinu do visine od 300 metara, a saobraćaj bi regulisalo posebno kontrolno telo. Procesi detekcije drugih letelica i izbegavanje sudara bi bili automatizovani, a svaki dron bi prvo morao da zadovolji sve tehničke zahteve da bi mogao da se priključi mreži.

