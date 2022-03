Neki ljudi su umorni od pametnih telefona, koji su im i bukvalno preuzeli život - ti ljudi vratili su se običnim telefonima i nije ih malo…

Izvor: SmartLife / Nokia

Obični telefoni se vraćaju i napolju ih zovu dumbphones, a kod nas bi bilo glupo da ih nazovemo glupim ili nepametnim telefonima, pa neka ostanu obični, oni koji su bili prethodnica pametnih telefona.

Ovo su najobičniji telefoni namenjeni prvenstveno telefoniranju, slanju poruka i veoma ograničenom funkcionalnošću kad su u pitanju aplikacije i smart funkcije.

I danas postoje obični telefoni i prema izveštaju BBC-ja sve više ljudi im se vraća i to ne zbog toga što lako mogu da slušaju FM radio na njima ili igraju Zmijicu…

Obični telefoni su jeftini, koštaju od 30-ak do stotinak evra, ako baš želite maksimalno svestran običan telefon, koji nudi KaiOS funkcionalnost i mogućnost da se poveže na Wi-Fi mrežu.

Kupuju se za dinar kod operatora ili po vrlo povoljnim cenama na kiosku čak i traju godinama, jer nema šta napredno da im se pokvari. Proizvodnja teče nesmetano, nemaju potrebu čak ni za skupim čipovima koji sputavaju normalnu proizvodnju smartfona, a kontrola kvaliteta je daleko lakša i kao proizvod običan telefon je dugotrajniji od smartfona.

Obični telefoni su izdržljivi, ne mogu lako da se polome, oštete ili unište, a baterija im je izmenjiva i lako možete da kupite novu ili nosite dve baterije za svaki slučaj. Takođe, baterija lagano traje nedeljama, možda čak i mesec dana, u zavisnosti od bazičnosti samog telefona. Telefon ima zgodne opcije kakve su baterijska lampa, spikerfon dostupan na pritisak jednog dugmeta ili jednostavne igre, koje su uglavnom mozgalice - sudoku, pomeranje šibica ili eto, pomenuta Zmijica.

Da popularnost običnih telefona skače pokazuje i Google Search statistika, a koja kaže da su obični telefoni tokom 2021. godine bili za neverovatnih 90 procenata popularniji, nego lane, a tokom 2019. godine je prodato preko 400 miliona običnih telefona. To je drastično manje od prodaje pametnih telefona, ali se predviđa da bi prodaja običnih telefona mogla da skoči na do milijardu uređaja godišnje i to ne zato što su se oni magično raširili na tržišta na kojima dosad nisu bili.

Takođe, u Velikoj Britaniji je svaki 10. prodat telefon običan, što je novi rekord u poređenju s ranijim godinama.

Stručnjaci sa Uswitch.com sajta napominju da je nostalgija još jedan vrlo važan faktor koji formira rast potrage za običnim telefonima, a Nokia 3310, ponovo lansirana tokom 2017. godine ponovo je rasplamsala želju mnogih korisnika da ponovo kupe običan telefon kao svoj drugi ili poklon detetu ili nekoj starijoj, a bliskoj osobi. I ovi stručnjaci smatraju da obični telefoni ne mogu da se porede sa iPhone i sličnim pametnim telefonima, ali će ih uvek nadvisiti u dve izuzetno važne kategorije - autonomiji baterije i dugotrajnosti tj. kvalitetu izrade.

Psiholozi, koji su tokom 2018. godine učestvovali u istraživanju o načinu korišćenja pametnih i običnih telefona zaključili su da ovi drugi ljudima ostavljaju više slobodnog vremena svaki dan i ne izazivaju zavisnost kakvu prave pametni telefoni. Korisnici običnih telefona manje su proveravali notifikacije, čitali vesti, za koje su kasnije i sami rekli da nisu morali da ih znaju, a svakako nisu propustili nijedan važan poziv ili poruku.

Ipak, tranzicija sa smartfona na običan telefon nije bezbolna i zahteva period privikavanja, ali nakon početnog perioda svi koji su se vratili starim telefonima saglasni su u jednom - smanjili su stres, imaju više slobodnog vremena i osećaju se opuštenije i manje ih boli glava…