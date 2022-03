Kripto-umetnik (da, to zaista postoji) XCOPY je prodao svoju kolekciju NFT-ova u roku od 10 minuta za skoro 23 miliona dolara.

Izvor: Twitter/@XCOPYART

XCOPY je jedan od onih umetnika koji su na vreme zajašili NFT talas, i koji se sad kupa u mleku i medovini, jer su njegova dela postala jedna od najtraženijim među kolekcionarima NFT-ova. Iako su dosad njegova dela prodavana kao jedna kopija, ovoga puta aukcija je otvorena na deset minuta i svako ko je hteo – mogao je da kupi kopiju MAX PAIN slike.

10 minuta nakon otvaranja prodaje XCOPY je postao bogatiji za skoro 23 miliona dolara, iako je u proteklih nekoliko meseci već inkasirao još toliko za pojedinačne prodaje. Krajem septembra 2021. godine čuveni reper Snup Dog je jednu od poznatijih XCOPY sličica platio 3,9 miliona dolara.

Max Pain je NFT sličica animirane lobanje sa prepoznatljivom neonskom bojom i elementima koji svetlucaju, a svaka od 7.394 sličice koštala je tačno 1 ETH, što je po današnjem kursu malo preko 23 miliona dolara.

I sam XCOPY je bio zatečen ovako velikim interesovanjem za njegova dela, što je i objavio na Twitter mreži.

NFT koncept

Ako ste zaboravili, NFT predstavlja akronim od Non-Fungible (nezamenjivi) Token. Nezamenjivi token znači da je jedinstven i da se ne može zameniti nekim drugim, za razliku od kriptovaluta, koje su zamenjivi tokeni. Tako na primer, kada zamenite jedan Bitcoin ili Ethereum za drugi i dalje ćete imati jedan Bitcoin/Ethereum. Kada zamenite jedan NFT za drugi, imaćete potpuno drugu stvar. NFT takođe omogućava digitalno vlasništvo nad nečim, bilo da je u pitanju umetničko delo, sličica, virtuelna jahta, selfi ili trijumf nad Novakom Đokovićem.

Max Pain and Frens

Sa druge strane, Max Pain and Frens je čitava kolekcija NFT-ova, pa se očekuje da će XCOPY uskoro imati dovoljno novca da kupi omanju ostrvsku državu u Pacifiku i da ostatka života provede ispod palme ispijajući kokosovo mleko. Pogledajte kako izgleda kolekcija sa kojom će to da ostvari u galeriji ispod.

Vidi opis ZARADIO 23 MILIONA DOLARA ZA 10 MINUTA: Dok ima ovaca, imaće i ko da ih šiša Max Pain and Frens kolekcija - Afterburn Max Pain and Frens kolekcija - Burn Max Pain and Frens kolekcija Damager Luxe Max Pain and Frens kolekcija - Damager Max Pain and Frens kolekcija - Gourmet Spicy Max Pain and Frens kolekcija - Guzzler Max Pain and Frens kolekcija - Reachback Max Pain and Frens kolekcija - Waster Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: niftygateway.com/Screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: niftygateway.com/Screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: niftygateway.com/Screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: niftygateway.com/Screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: niftygateway.com/Screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: niftygateway.com/Screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: niftygateway.com/Screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: niftygateway.com/Screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Besmisao NFT-ova je što njihovom kupovinom ne dobijate ništa fizičko, već se u blokčejn upisuje da ste vi vlasnih određene digitalne stvari, i to je – to. Nemate pravo da zabranite nikome drugom da to što je "vaše vlasništvo" da ga preuzme u digitalnoj formi, pa čak ni da ga odštampa. Jedino što imate je vaše ime kao vlasnika, i vaš novac na računu onoga ko vam je prodao NFT.

Šalu na stranu XCOPY je postao popularan sa svojim delima koji ismevaju i kritikuju celokupnu NFT kulturu. Tako se jedno od njegovih najpoznatijih dela zove Right Click and Save As Guy (Desni klik Sačuvaj kao, lik) koja se prodaje za 7,1 milion dolara i na koje bukvalno možete kliknuti desnim tasterom miša i sačuvati ga na svom računaru, kao što možete i sa svakim drugim NFT-om.

Šta je NFT? Izvor: YouTube / Rhett / Mankind

Ceo besmisao NFT-ova i njihova popularnost se može objasniti kroz jednu rečenicu: NFT tržište je 2021. godine generisalo preko 25 milijardi dolara prometa. Između ostalog i nekoliko miliona od selfija studenta iz Indonezije.