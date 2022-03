Servis će se, kako kažu, razlikovati od plaćanja na rate, što znači da bi mesečna pretplata mogla da se odnosi na više nego na puko plaćanje telefona, a korisnici će možda uređaje moći da zamenjuju čim izađu novi.

Izvor: Apple

Apple, kako tvrde provereni izvori, radi na pretplatničkom servisu za iPhone telefone i druge hardverske proizvode.

Usluge će se naplaćivati slično kao Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus, te Apple Arcade servisi.

Kompanija je slične poduhvate imala i ranije, pa je 2019. godine na primer uvela mesečnu pretplatu za AppleCare+ program koji pokriva štetu na uređajima, što je u neku ruku već pretplata na hardver.

Bloomberg piše da je novi plan u fazi razvoja, a radi se o tome da će korisnici plaćati mesečnu pretplatu na posedovanje iPhone telefona, te drugih uređaja, slično kao što rade kada su u pitanju naknade na različite servise.

Pouzdani izvori tvrde da bi posedovanje Apple telefona uskoro moglo da liči na plaćanje mesečnih pretplata za aplikacije, a ističe se da je u pitanju veliki korak, jer će korisnici po prvi put moći da se pretplate na Apple hardver. To je i velika promena za kompaniju koja je svoje uređaje do sada prodavala po punoj ceni, a neki tvrde da će uticati na povećanje prihoda, između ostalog i zbog toga što bi korisnici na taj način lakše mogli da svare cene iPhone i drugih uređaja.

iPhone već donosi ogromne prihode, pa je tokom 2021. godine to bilo skoro 192 milijarde dolara, što je više od polovine ukupne zarade kompanije. Novi servis bi mogao da dovede do uvećanja, a kupovina iPhone bi onda bila slična kao mesečno plaćanje za iCloud ili Apple Music. Izvori kažu da će korisnici za pretplaćivanje na hardver moći da koriste isti Apple ID i App Store nalog preko kojeg kupuju aplikacije i plaćaju servise.

Servis će se, kako kažu, razlikovati od plaćanja na rate, što znači da bi mesečna pretplata mogla da se odnosi na više nego na puko plaćanje telefona, a korisnici će možda uređaje moći da zamenjuju čim izađu novi (što se dešava svake godine).

Na servisu koji radi po principu "kupi sad, plati kasnije" se radi već nekoliko meseci, a očekuje se do kraja 2022, mada postoji mogućnost da se odloži do 2023. godine (a neki kažu da je moguće i da se nikada ne pojavi).

Apple nije prva kompanija s ovom idejom – Peloton Interactive Inc. je nedavno započeo testiranja pretplatničkog servisa za iznajmljivanje bicikala i fitnes opreme, a Google je nešto slično pokušao s Chromebook laptopovima.