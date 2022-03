Kompanija Apple pravi svoj prvi veliki događaj ove godine.

Apple će još jednom virtuelno i unaprijed snimljeno najaviti novi iPhone, a onda se nadamo da će iPhone 14 biti najavljen na normalan način - uživo i pred pravom publikom.

Mnogi će prevrnuti očima na naslov, ali jedno je sigurno - cio svijet će gledati novu Apple premijeru i za to postoji nekoliko razloga.

Prije svega, očekujemo novi, prvi jeftini 5G Apple telefon - iPhone SE 5G ili iPhone SE Plus 5G ili kako god Apple odluči da ga zove.

Cijena bi trebalo da krene već od 300 dolara, odnosno eura, a u Srbiji vjerovatno skoro duplo od toga (jer iPhone je tradicionalno najskuplji za nebeski narod), a dizajn, ekran, kamere i druge opcije trebalo bi da budu tek pola koraka ili cio korak unapređenja u odnosu na izuzetno popularan iPhone SE 2020 telefon.

Apple planira da proda oko 35 miliona novog iPhone SE telefona samo do kraja 2022. godine, što je za većinu, ako ne i sve Android proizvođače misaona imenica - kad se skupe sve najjače Android serije sa svim svojim modelima, nijedna ne dobacuje ni blizu 35 miliona prodatih uređaja godišnje.

Dobru prodaju telefon će dugovati najviše svom Apple A15 Bionic čipsetu, koji se nalazi i u telefonu godine, iPhone 13 Max Pro, a prema procjeni analitičara, upravo iPhone SE sa 5G podrškom biće najveći razlog prelaska do 1,4 milijarde Android korisnika na iOS u narednom periodu i ovaj model bi mogao da bude ključan - onaj koji će transformisati tržište i donijeti mnogo veći udio Apple kompaniji, nego što je to bilo do sada. Za sada nema previše detalja o tome kako će tačno izgledati iPhone SE, ali u galeriji slika možete da pogledate šta je to što bi moglo da obilježi dizajn nove iPhone SE generacije.

iPhone SE 3

Osim treće generacije iPhone SE, prvi put sa 5G vezom, na Apple Peek Performance događaju kako se zove prva ovogodišnja proljećna premijera, vidjećemo najvjerovatnije i unaprijeđeni iPad Air tablet sa moćnijim čipsetom, Mac Mini sa M1 Pro / M1 Max čipovima, a možda još i nove iMac i Mac Pro računare, na šta ukazuje logotip samog događaja - mnogo boja, koje su zaštitni znak iMac serije.

Na sajtovima, čiji su izvori bliski kompaniji Apple, šuška se i o MacBook Air računarima nove generacije, ali i o brojnim unapređenjima servisa, iOS najavama i Apple TV premijerama o kojima ćemo sve saznati pred kraj dana.

Apple Peek Performance premijera počinje u 19.00 po našem vremenu i detaljno ćemo je pratiti kroz brojne vesti, puno fotografija i videa.