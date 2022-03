Na ovogodišnjem sajmu u Barseloni, kompanija HONOR predstavila je novu generaciju pametnih telefona, satova i slušalica premijum klase.

Izvor: SmartLife / HONOR

Brend koji postaje sve popularniji kod nas na MWC sajmu je najavio svoje nove proizvode visoke klase počev sa Magic4 serijom telefona: HONOR Magic4 i Magic4 Pro, preko HONOR Watch GS 3 pametnog sata do HONOR Earbuds 3 Pro bluetooth slušalica.

HONOR Magic4 serija

Novu Magic4 seriju pokreće najmoćniji Snapdragon 8 Gen 1 čipset na svetu, u paketu sa odličnim sistemom kamera, premijum dizajnom i svim mogućnostima koje očekujete od flagship modela. Dodajte tome i 8 ili 12 GB RAM-a, te do 512 GB skladišne memorije i jasno vam je da su HONOR telefoni Magic4 serije rame uz rame sa svojim konkurentima u najvišoj cenovnoj klasi.

Predstavnici kompanije posebno ističu 7. generaciju AI Engine, sistem veštačke inteligencije koji omogućava munjevit rad ovih telefona u najbitnijim oblastima poput obrade podataka, fotografisanja i video snimaka. Za trenutke kada vam ni to nije dovoljno, HONOR je predstavio i Turbo Engines sistem koji izvlači svaki raspoloživ atom iz ovog moćnog Snapdragon čipseta, nudeći vam performanse kakve do sada nisu viđene na pametnim telefonima.



Za najzahtevnije poslove današnjih telefona - igre, brine se GPU Turbo X koji usmerava svu snagu hardvera ka GPU u situacijama kada je to najpotrebnije, prioritetizujući resurse i mrežni saobraćaj, kako vas ništa ne bi ometalo da uronite u najbolje igre dostupne na Android platformi.

Izvor: SmartLife / HONOR

HONOR Watch GS 3

HONOR je takođe predstavio svoj novi metalni pametni sat koji je inspirisan tradicionalnim mehaničkim satovima. Ekran je AMOLED tipa i meri 1,43 inča u prečniku sa rezolucijom 466x466 piksela i svetlinom od visokih 1000 nita, za dobru vidljivost i po sunčanom danu. Sa samo 44 grama, ovaj sat vam neće neprijatno opterećivati zglob, a dolazi u tri boje: plava, zlatna i crna. Plava i zlatna verzija imaju kožni kaiš, dok je on na crnoj verziji silikonski.



Za precizno merenje rada srca brine se osmokanalni PPG senzor koji podržava preko 100 režima treninga, sa 12 animiranih treninga, te automatskim detektovanjem režima treninga i 44 standardne demonstracije fitnes režima rada.

Sat ima otpornost na vodu do 5 atmosfera, 4 GB interne memorije, podršku za mikrofon i zvučnik, a sa telefonima se uparuje preko Bluetooth 5.0 BLE konekcije.

Datum prodaje i dalje nije poznat, a najavljena cena za HONOR Watch GS 3 kreće od 229 evra.

HONOR Earbuds 3 Pro

Kao i Watch GS 3, i HONOR Earbuds 3 Pro pripadaju klasi premijum TWS (pravi bežični stereo) slušalica, sa dizajnom koji neodoljivo podseća na Apple AirPods Pro. Svaka slušalica ima 11 mm dinamički drajver i piezo-električni keramički visokotonac (tviter) sa adaptivnom podrškom za poništavanje spoljne buke.

Ono po čemu su HONOR Earbuds 3 Pro jedinstvene je mogućnostt merenja telesne, čime se omogućava korisnicima da, dok uživaju u muzici brinu o svom zdravlju.HONOR kaže da HONOR Earbuds 3 Pro nude 6 sati audio reprodukcije sa jednim punjenjem, dok kutija omogućava još 24 sata autonomije. Tu je i podrška za brzo punjenje, čime se za 10 minuta obezbeđuje skoro 4 sata autonomije (65% baterije).

Slušalice imaju IP54 zaštitni rejting od prašine i vode, dok kutija za nošenje ima IP52 sertifikat.

HONOR nije objavio kada možemo da očekujemo slušalice, kao ali je najavljena cena od 199 evra u skladu sa klasom uređaja kojima HONOR Earbuds 3 Pro pripadaju.

Za više detalja i informacija o proizvodima, pogledajte snimak premijere ispod.