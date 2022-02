Uspeh serije Inventing Anna ipak ne znači da će biti druge sezone, budući da se bazira na događajima iz stvarnog života.

Na platformi Netflix je nedavno izašla serija Inventing Anna, te se brzo probila na prvo mesto na top 10 listi najgledanijih.

Donosi uzbudljivu priču o Ani Sorokin, ili Ani Delvi, kako se predstavljala, tako da se zasniva na istinitim događajima iz života lažne nemačke naslednice (na početku svake epizode stoji i to da su neki momenti izmišljeni ili promenjeni) – vest o njoj je prvi objavio New York Magazine još 2018. godine.

Verovatno je u tome tajna njenog uspeha – publika voli istinite priče, posebno one koje se bave time dokle može da se stigne s prevarama.

Rekord u gledanosti je zanimljiv zbog toga što kod kritičara i publike nije baš dobro prošla, ali je uprkos tome ušla među najgledanije.

Netflix je objavio rezultate po kojima je Inventing Anna ostvarila ogromnu gledanost, te ušla među najgledanije serije na engleskom jeziku. U periodu od 14. do 20. februara je pogledano 196 miliona sati ove serije, što je bolji rezultat nego prve nedelje, kada su gledaoci na nju potrošili 77 miliona sati. To je stavlja u sam vrh liste, iznad serija You (na koju je u prvoj nedelji potrošeno 179 sati), The Witcher (168 miliona sati), Sex Education (160 miliona sati), te Cobra Kai (120miliona sati).

Nije uspela da prestigne neke internacionalne naslove, pa su na osnovu utrošenih sati na nedeljnom nivou od nje bolje Squid Game (571 milion sati), All of Us Are Dead (236 miliona) i Money Heist (220 miliona). Ovi podaci pojašnjavaju i zašto Netflix ulaže velike sume u serije i filmove koji dolaze izvan engleskog govornog područja, a u prethodnih godinu dana najuspešniji su sadržaji iz Južne Koreje.

Uspeh serije Inventing Anna ipak ne znači da će biti druge sezone, budući da se bazira na događajima iz stvarnog života. Prema najnovijim vestima prava Ana Sorokin sprema dokumentarni film o svom životu, tako da ljubitelji serije imaju čemu da se raduju.