Capcom je najavio Street Fighter 6, legandarnu tabačinu uz koju je odrasla većina milenijalaca. Uz potpuno novi izgled i detaljne 3D modele igrača, nova igra bi mogla da donese potpuno novi način borbe od onoga na koji smo navikli.

Japanski razvojni studio predstavio je novu igru trejlerom od 30 sekundi koji ne govori mnogo o samoj igri, koliko o promenama koje možemo da očekujemo. U fokusu su dva najpoznatija igrača: Ryu i Luke (predstavljen u okviru DLC-a za Street Fighter V), oko kojih se kamera vrti kako bi prikazala novi izgled, od glave do pete. Bacite pogled na slike u galerii gde smo izdvojili najzanimljivije trenutke.

Iako u trejleru nećete videti scene iz igre, detalji koji su prikazani govore da je Capcom promeni endžin igre, ali ako nas pitate, ovo što smo videli prilično liči na Resident Evil Village, pa je velika šansa da će ove igre deliti slične animacije i izgled.

Još jedna interesantna stvar je Street Fighter 6 logo, koji prikazuje "SF" akronim uokviren heksagonalnim oblikom, što možda nagoveštava MMA DNK u novoj verziji borilačke igre. Ako je tako, postoji šansa da će SF 6 sa sobom doneti novu mehaniku koja će omogućiti korišćenje okruženja za specijalne udarce i kretnju oko protivnika. A možda je to samo izgled logotipa, a mi smo otišli predaleko u analizi...

Uostalom pogledajte trejler ispod, pa prosudite sami, možda i vi pronađete nešto zanimljivo što je nama promaklo.

Prema onome što smo videli Capcom je i dalje duboko u razvoju svoje nove igre, inače bi ovde zasijale pesnice iz borbe, pa ćemo za zvanično predstavljanje ipak morati da sačekamo leto, što je ova kompanija i napisala na zvaničnom Twitter nalogu.

HERE COMES A NEW STREET FIGHTER.#StreetFighter6pic.twitter.com/in4FdmKyQz