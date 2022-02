Ako već niste mogli da uživate u dobroj utakmici, bar je Super Bowl LVI bio prepun dobrih trejlera, među kojima je najviše pažnje izazvao novi Marvel film koji nam stiže na leto – Doctor Strange 2: Multiverse of Madness.

Još otkako je Doctor Strange otvorio granice multiverzuma u poslednjem Spider-Man: No Way Home filmu, i prethodnom animiranom Spider-Man: Into the Spider-Verse filmu, bilo je jasno da će Multiverzumi biti bogata tema narednih Marvel filmova. Čak je i odjavna scena poslednjeg Spider-Man filma praktično pretvorena u trejler za novi nastavak Doctor Strange serijala filmova.

Finale lige američkog fudbala, 56. po redu, tradicionalno je mesto na kojem gledamo trejlere za nove blokbastere koji stižu tokom godine. Ove godine, u centru pažnje bio je Doctor Strange 2, trejler koji nam je najavio šta možemo da očekujemo od 28. filma po radu Marvel univerzuma.

Premijera je zakazana za 6. maj 2022. godine, a Benedikt Kamberbeč je i dalje u ulozi čarobnjaka koji će ponovo otvoriti vrata multiverzuma, spajajući naše univerzume sa paralelnim svetovima punim superheroja, ali i negativaca.

Ukrštanje sa X-Men svetom

Ako dobro obratite pažnju na vreme 1:18 trejlera, čućete prepoznatljivi glas Čarlsa Egzejvijera, poznatijeg kao Professor X, lider X-Men grupe superheroja. U starijim verzijama glumio ga je čuveni Patrik Stjuart, dok možemo samo da nagađamo ko će sesti u stolicu vidovnjačkog genija. Interesantno je da do sada nije bilo pojavljivanja X-Men ekipe ni u jednom Marvel filmu, van njihovog serijala, iako je na kraju WandaVision serije nagovešteno da će se to možda desiti.

U pomenutom delu trejlera profesor Egzejvijer kaže "Treba da mu kažemo istinu", što nagoveštava na neko veliko otkriće ili obrt u filmu, ali verujemo da će sve to biti pametno skrivano do premijere filma. Za one koji su pratili WandaVision serijal, u trejleru se pojavljuje Wanda Maximoff poznatija kao Grimizna veštica, a možda i Captain Marvel, što dodatno spaja različite priče u jednu veliku čiji kraj se nikako ne nazire.

Priča o paralelnim univerzumima prati priču iz poslednjeg Spider-Man filma i naravno, Lokija, Torovog brata, velikog negativca i majstora spletki. Doctor Strange traži pomoć od pomenute Grimizne veštice koja živi daleko od svih, otkako je uticala na pamćenje celog grada (u WandaVision seriji). Da li je to samo do nas ili ne, ali onda u ovom trejleru deluje prilično besno, pa je velika šansa da se pojavi u ulozi negativca, bilo iz ovog, ili nekog drugog univerzuma.

Novi likovi

U novom filmu ćemo videti i nove likove, kao što je America Chavez, koja ima može da otvori rupu u realnosti i skoči u drugi univerzum. Tu je i Karl Mordo, nekadašnji saveznik Doctor Strange, kao i zli Strange Supreme... U svakom slučaju čeka nas zabavno leto, uz nadu da je Marvel studio uspeo da rasplete ozbiljno komplikovanu priču u koju se zapleo.