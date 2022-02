Ostvarite bolju vezu sa svojim pametnim telefonom, unapredite svoju digitalnu dobrobit.

Izvor: SmartLife / Nokia

Početak nove godine označava nove početke i priliku da se oslobodite nekih starih navika.

Tehnologija je sjajna - ko ne voli da ima pristup svetu i svemu što može da se doživi na jednostavan dohvat ruke?

Ali vođenje računa o vašoj digitalnoj dobrobiti je takođe bitno.

Nedavno istraživanje pokazuje da odrasla osoba u proseku provodi šest sati i 55 minuta svakog dana pred ekranom, pa, ako je 2022. godina u kojoj želite bolje da upravljate odnosom sa svojim gedžetima, onda je ovo savršeno vreme da počnete sa tim.

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, deli korisne savete koji će vam pomoći da postignete bolju ravnotežu sa svojim pametnim telefonom, vodeći računa o sebi i drugima, a da pritom ostanete povezani.

To uključuje i savete kako se najbolje opustiti pre spavanja i kako zaštititi mlađe članove porodice od sadržaja koji možda nije prikladan za njihov uzrast, a ni za uopšteno zdravlje i vaspitanje.

Ako se nadate nekim promenama u 2022, pronalasku bolje ravnoteže i unapređenju svoje digitalne dobrobiti, onda su ovo pravi saveti za vas!

Ne uznemiravaj, briga o sebi je u toku

Ne osećajte krivicu zbog toga što se povremeno isključite kako biste se posvetili sopstvenoj mirnoći i takozvanoj dobrobiti - ovaj prevod možda nije reč koju bi izabrao najveći broj korisnika smartfona, ali savršeno opisuje ono o čemu pišemo ovde.

Bilo da se radi o isključivanju vaših poslovnih notifikacija ili odlaganju odgovora na mejl za sutra - jednostavnim omogućavanjem Do Not Disturb funkcije možete sebi da obezbedite vreme za odmor koje vam je potrebno da napunite baterije, i to svaki dan!

Vidi opis ŠTA JE PHUBBING I ZAŠTO MORATE DA GA SE OSLOBODITE: Čak 22% ljudi trpi posledice ove vrste "digitalnog oboljenja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 11 11 / 11

Naspavajte se uz Noćni režim

Svima nam se dešava da ostajemo budni do kasno, skrolujući po telefonu s vremena na vreme. Kako biste to izbegli, odredite sebi vreme za odlazak u krevet kada ćete odložiti svoj telefon kako biste noću bolje spavali.

Kako se vreme odlaska u krevet približava, postoje stvari koje možete da uradite, kao što je uključivanje Noćnog režima, koji eliminiše plavo svetlo što olakšava spavanje,ili stavljanje slušalica kako biste uživali u vođenoj meditaciji.

Uostalom, jednostavno ostavite telefon pored sebe, ne koristite ga makar dva sata pre spavanja i sigurni smo da ćete zaspati lakše i spavati lepše, jer mozak neće biti "izbombardovan" slikama i informacijama pred samo odmaranje.

Pratite vreme provedeno za ekranom

Prosečno globalno vreme koje odrasla osoba provodi pred ekranom je čak šest sati i 55 minuta dnevno - to je dovoljno vremena da se više posvetite svojim vezama u stvarnom životu, postignete bolju ravnotežu i povežete se sa prijateljima i porodicom.

Često koristite telefon dok šetate ulicom? Aktivirajte PAŽNJA opciju i zaštitite i sebe i druge oko vas!

Uz pomoć Nokia uređaja, ali i svih drugih telefona, danas je lakše nego ikad pre obratiti pažnju na to koliko vremena provodite na svom telefonu.

Jednostavnim pristupom Digital Well-being sekciji na Android telefonima možete da vidite koliko tačno vremena koristite na kojoj aplikaciji, za sve - od igranja igara do provere notifikacija na WhatsApp-u ili gledanja TV serija. Ovo vam pomaže da bolje razumete koje aplikacije možda želite manje da koristite već od sutra.

Ako tokom upotrebe telefona ili tableta često hodate, idete ulicom i pogled vam je „prikovan“ na ekran - pogledajte našu galeriju, da vidite kako će vam uređaj pomoći i u toj situaciji!

Uključite Kidspace

Vodite računa o tome kako vaši najmlađi koriste internet, s obzirom na to da deca postaju sve veštija kada je reč o tehnologiji.

Uz Kidspace možete da uspostavite roditeljsku kontrolu kako biste ih zaštitili od sadržaja koji može biti neprikladan. Ovo možete da uradite u Google Play prodavnici na Android telefonima kako biste bili sigurni da ne preuzimaju određene aplikacije, muziku, filmove ili knjige.

Vidi opis ŠTA JE PHUBBING I ZAŠTO MORATE DA GA SE OSLOBODITE: Čak 22% ljudi trpi posledice ove vrste "digitalnog oboljenja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: SmartLife / Nokia Br. slika: 21 21 / 21 AD

Prebacite se na klasične telefone

Ako zaista želite da smanjite vreme provedeno pred ekranom, zašto ne biste prešli na klasični telefon kao što je Nokia 6310?

Osnovne funkcije ga čine idealnim samo za pozive i poruke, što je savršeno za povremeni digitalni detoks, a i dalje ćete biti u kontaktu sa svima kad je to neophodno. Manje aplikacija - više odmora!

Manje Phubb-a, više zabave

Phubbing označava ignorisanje osobe sa kojom trenutno u drušvu ste zbog provođenja vremena na telefonu, i istraživanja pokazuju da se 22% ljudi posvađalo sa svojim partnerom zbog toga.

Smanjenjem količine vremena koje provodite na telefonu dok ste u društvu, možete poboljšati društvene veze i imati više vremena za uživanje u mnogobrojnim trenucima izvan toga, koji se neće ponovo vratiti…

Kako se vi oslobađate lošeg uticaja mobilnih telefona?