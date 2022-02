Prema prethodnim procjenama Mars se u veliku pustinju pretvorio prije oko tri milijarde godina, ali nova istraživanja ukazuju da se ipak radi o dvije milijarde – milijardu godina kasnije nego što se do skoro mislilo.

Izvor: Smart Life/ NASA

Pitanje kada je na Marsu bilo vode okupira brojne naučnike, ali i obične građane koji se interesuju za Crvenu planetu.

Radi se o jednoj od najzanimljivijih nedoumica kada je posmatranje svemira u pitanju, a novi i stari snimci površine možda kriju odgovor.

To znači da su oblici života, ako ih je ikada bilo, imali više vremena da evoluiraju na Crvenoj planeti.

Satelit agencije NASA, po imenu Mars Reconnaissance Orbiter, je napravio nekoliko snimaka koji ove tvrdnje potkrjepljuju, pa se na jednoj fotografiji vide isušeni kanali s tragovima soli. Ti slani ostaci su dokaz da je voda nekada nastajala od istopljenog leda i potom se slivala niz uzvišenja, slično kao na Zemlji.

Površina Marsa

Da bi procijenili koliko su stari slojevi soli u marsovskim riječnim koritima, naučnici su iskoristili ono što već znaju o formiranju vulkanskih kartera na ovoj planeti (ako se so nalazi iznad vulkanskog tla koje je nastalo prije oko dvije milijarde godina, onda može da se tvrdi da je voda tekla i nakon pojave kratera). Slani tragovi su prvi put primijećeni još prije 15 godina, ali su ta otkrića tek nedavno dovela do novih zaključaka.

Naučnici su prilično sigurni da je Mars nekad obilovao plavim, velikim okeanima. Ono što je i dalje nepoznato jeste to da li je u tim vodama bilo nekog oblika života. Perseverance rover, koji je u februaru 2021. godine stigao do Marsa, traga za odgovorom na to pitanje, a u oblasti Jezero Crater koja je, kako tvrde naučnici, nekada obilovala vodom i sadržala riječnu deltu.

Rečna korita na Marsu Izvor: Smart Life/ @Wonder World

NASA u najsmjelijim teorijama predviđa i ljudske naseobine na drugim nebeskim tijelima (u dalekoj budućnosti, naravno), a stručnjaci iz Jet Propulsion Lab tvrde da bi čovjek jednog dana mogao da postane biće koje živi u više svjetova. Nova otkrića o Crvenoj planeti utiču na te planove, posebno kada se radi o vodi. Tim naučnika je nedavno uz pomoć ExoMars Trace Gas orbitera Evropske svemirske agencije došao do još jednog fascinantnog otkrića: na Marsu postoji ogroman rezervoar skrivene vode, ali se još ne zna da li je u tečnom stanju ili je pak zaleđena.