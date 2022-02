Dostupna je samo za Huawei uređaje u ovom trenutku.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Subway Surfers su jedna od igara koja je oblikovala žanr igara u kojima se gejmplej odvija trčanjem u nedogled, a ova igra još uvek nije dostupna za sve aktuelne mobilne telefone.

AppGallery još uvek nema Subway Surfers u ponudi, ali se čini da će se to vrlo brzo promeniti, jer je kompanija koja je napravila tu igru, Kiloo, odlučila da novu igru predstavi isključivo za Huawei telefone.

Subway Surfers je jedna od najpopularnijih igara u iOS i Android ekosistemu još od 2012. godine, a nastavak, mnogo kompleksnija i složenija igra se upravo pojavila - MetroLand.

MetroLand zadržava istu premisu trčanja u nedogled, ali ovog puta ono što radite van trkališta ima značajno više uticaja na gejmplej.

Pre svega tu mislimo na unapređivanje, sakupljanje i konstrukciju dodataka i to uz pomoć botova (mašina-gedžeta, koje rade u vašu korist), unapređenja veština (skok, magnet, zaštita, dvostruki bonus i novčići i tako dalje), ali kombinovanje igrača, veština i botova.

Svaku veštinu možete da unapredite do određenog nivoa, a botovi su najzanimljiviji, jer su to gedžeti koji vam omogućavaju da pojačate nagrade, skratite vreme otvaranja sefova ili na neki drugi način poboljšaju ono što radite. Njih kroz igru otključavate gotovo najkasnije i savetujemo vam da do tada štedite tokene i novčiće za unapređenje sadržaja, da možete odmah da saspete sve na njih i pomognete sebi da lakše prelazite igru.

Napretkom tj. dužim igranjem omogućavate viši nivo za svakog od ulesnika-likova, a sa tim raste i moć svakog od njih. Ovo nije klasična Pay2Win igra, ali naravno da sadrži obilje materijala i dopuna za kupovinu. S obzirom na to da redovnim igranjem može sve da se otključa, napuni, osvoji i nadogradi nema potrebe da bilo šta plaćate, ali ne smemo da negiramo da ćete nakon plaćanja kroz igru trčati lakše…

MetroLand smo testirali na Huawei P50 Pocket i na Huawei Mate 40 Pro telefonima i igra radi vrlo dobro. Kontrole su precizne i dobro optimizovane, a igra ima dva hardverska režima - zahtevan i nezahtevan, pa u skladu s performansama telefona način izvođenja može da se prilagodi. Igra se preuzima iz AppGallery prodavnice, zauzima relativno malo prostora, oko 115 megabajta i ne traži nikakve posebne dozvole. MetroLand je brz, dinamičan, zahteva izuzetne reflekse, a dinamika promena je velika i živopisno okruženje i lakoća izvođenja čine ga vrlo zabavnim. Ipak, voleli bismo da su neki vizuelni efekti blaži. Recimo, kad pokupitemagnet ekran se za trenutak ispuni animacijama koje smanjuju vidljivost i ponekad može doći do prepreke koja čeka ispred, a koju niste videli i - kraj...

Vidi opis TVORAC JEDNE OD NAJPOPULARNIJIH IGARA IMA NOVI HIT: Subway Surfers dobio nastavak - MetroLand Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 1 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 2 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 3 / 28 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 4 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 5 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 6 / 28 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 7 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 8 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 9 / 28 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 10 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 11 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 12 / 28 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 13 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 14 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 15 / 28 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 16 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 17 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 18 / 28 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 19 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 20 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 21 / 28 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 22 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 23 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 24 / 28 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 25 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 26 / 28 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 27 / 28 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 28 28 / 28

Gledanjem reklama imate mogućnost da produžite život tri, četiri puta, a nakon toga morate da trošite čipove, koji se kroz igru skupljaju sporo, ali stižu tako da uvek imate pet komada u šteku, kako biste makar jednom mogli da produžite trčanje.

Igra je trenutno dostupna ekskluzivno za Huawei AppGallery korisnike i nemamo podatak do kada će biti tako, a raduje mas činjenica da Huawei očigledno radi na pojačavanju svog prisustva na mapi igara i aplikacija sa sve većim brojem programera i izdavača. Kompanija je već veliki uspeh napravila sa Game of Thrones: Beyond The Wall igrom i HBO kompanijom, a desetine miliona preuzimanja i dobre ocene imaju i Outfit7 igre (Talking Tom serijal), Playrix (Homescapes, Gardenscapes, Fishdom, Township…) i mnogo drugih igara.

MetroLand je dostupna tek jedan dan i preuzeta je više od 50.000 puta, a Huawei tek treba da počne s promovisanjem igre. Tada se očekuju paketi poklona, kao i sniženja i drugi besplatni dodaci za igru.

MetroLand je u Srbiji objavljen na linku na imenu igre - uživajte u igranju!

Pogledajte 02:48 MetroLand AppGallery igra VIDEO Izvor: SmartLife Izvor: SmartLife

Play Store i Google na Huawei telefonima

Odmah nakon premijere Huawei P50 Pro i Huawei P50 Pocket telefona stigla je aplikacije Gspace, koja omogućava učitavanje Google Play Store i svih Google aplikacija na Huawei Mobile Services telefonima - onim sa samo AppGallery prodavnicom.

Ovim je praktično rešen problem svih onih kojima su neke Google aplikacije ili sve one koje još uvek nisu u AppGallery prodavnici neophodne. Više detalja o tome kako radi Gspace, kao i šta sve aplikacija nudi i kako Play Store i Google aplikacije rade pronađite u našem detaljnom izveštaju posvećenom samo toj temi.

Sudeći po najavama telefona, kao i tome kako je što se softverske strane Huawei kompanije tiče, početak 2022. godine nije mogao da bude bolji.

Javite utiske o igri i Gspace, kako ste zadovoljni i šta još očekujete?