Mark Cukerberg upozorio je sve korisnike end-to-end četova da ne slikaju ekrane svojih četova.

Izvor: SMARTLife / Facebook

Promene koje su trenutno u toku za Messenger aplikaciju trebalo bi da povećaju bezbednost i zaštite privatne podatke svih korisnika.

U vezi s tim je čak i Mark Cukerberg izdao svojevrsno saopštenje na svom Facebook profilu tj. podsetnik i ujedno i upozorenje svima koji koriste Messenger aplikaciju i end-to-end četovanje, koje je enkriptovano i zaštićeno.

Cukerberg je istakao, između ostalog, da će sada svi učesnici end-to-end konverzacije odmah videti kad napravite sliku ekrana četovanja.

"Nova opcija end-to-end četova prikazaće vam svaki put kad neko napravi sliku ekrana četa u kojem učestvujete i na taj način ćete znati da se nešto događa. Takođe, u ovaj tip četova dodajemo i stikere i GIF-ove", objasnio je Mark Cukerberg na svom Facebook profilu.

Objava prati veliko ažuriranje Messenger aplikacije, koja još uvek nema end-to-end enkripciju u svim četovima, samo u okviru takozvanih nestajućih tj. Vanish četova. Ovaj tip konverzacije moguće je aktivirati dužim prevlačenjem nagore aktivnog četa (zadržite ekran, povučete nagore i sačekate da se učita Vanish režim) i sadrži poruke koje nestaju odmah pošto se četovanje zatvori.

Vidi opis STVAR KOJU O MESSENGER APLIKACIJI MALO KO ZNA: Nemojte praviti screenshot ekrana tokom dopisivanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / Marko Čavić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SMARTLife / Facebook Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SMARTLife / Facebook Br. slika: 7 7 / 7

Nova opcija je već stigla i do nas - pogledajte galeriju slika koja prati tekst - zato povedite računa kada komunicirate na ovaj način da ne pravite slike ekrana tek tako i ako to činite objasnite sagovorniku da ste to uradili, jer će se to svakako jasno videti u Messenger prozoru.